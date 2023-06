Yolanda Díaz afea a Meritxell Batet sus declaraciones sobre el alquiler: "Vive fuera de la realidad"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata de Sumar a presidirlo, Yolanda Díaz, enjuició este martes que la cabeza de lista del PSOE por Barcelona a las elecciones generales y presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, está "fuera de la realidad" por pensar que la mayoría de la gente que paga alquiler de vivienda lo hace sin problemas.

Lo hizo en declaraciones a los periodistas en la sede de la Federación Profesional del Taxi, con cuyos representantes se reunió, replicando a las palabras que Batet pronunció en una entrevista en Ser Catalunya para defender que el Consejo de Ministros no prorrogara ayer automáticamente los alquileres otros seis meses; dijo que la Ley de Vivienda permite prorrogarlos para las familias vulnerables, y que las demás pueden seguir pagando el alquiler sin problemas.

Para Díaz, las declaraciones de Batet "indican que viven fuera de la realidad, de la vida ordinaria de las personas", porque, según sus cálculos, el 50% de las personas que viven de alquiler "sufren procesos de empobrecimiento". "Batet, el Partido Socialista, viven en una España que no es real", insistió. "Creen que con el Código de Buenas Prácticas es suficiente. Nosotros creemos que no basta y que hay que actuar".

Por eso, la líder de Sumar insistió en que no prorrogar los alquileres es "un auténtico error" que hará que muchos contratos "puedan elevarse al albur de lo que decidan los propietarios", cuando "no se puede vivir con dignidad si te revalorizan el alquiler un 30%, 40% o 50%".

Batet se disculpa por decir que "la mayoría" no tiene problemas para pagar el alquiler

La presidenta del Congreso y cabeza de lista socialista en las elecciones generales por Barcelona, Meritxell Batet, ha pedido hoy disculpas por decir que, al margen de las personas vulnerables, "la mayor parte de la población no tiene problemas para seguir pagando el alquiler".

Tras estas afirmaciones, Batet ha salido al paso de sus propias afirmaciones a la hora de defender la supresión de la prórroga automática de los contratos que venzan a partir del 1 de julio y, así, ha escrito en Twitter: "Pido disculpas si hoy no me he explicado bien. Sé lo que cuesta poder pagarse una vivienda".

Asimismo, ha recordado que "el pago del alquiler y las hipotecas representan gran parte de los ingresos de las familias cada mes. Este Gobierno es el primero que ha puesto límite al incremento de los arrendamientos y protege y continuará protegiendo a las y los inquilinos más vulnerables".