Unidas Podemos acudirá a la manifestación de este domingo en Madrid en contra de la OTAN

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha rechazado una vez más la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid, que tendrá lugar el próximo 29 y 30 de junio en Madrid porque "hay que ser claros y contundentes: con balas no se come, con bombas no se cura y con tanques no se apagan incendios",

Además, la formación ha confirmado que acudirá a la manifestación anti-OTAN que se celebrará este domingo día 26.

Este fin de semana se celebra una cumbre alternativa por la paz y en rechazo a la OTAN, que consistirá en unas jornadas y paneles que, entre otros aspectos, visualizará el rechazo a elevar el gasto militar, uno de los puntos de la cumbre de la OTAN. Su colofón será una manifestación el domingo desde Atocha a Plaza de España.

Entre los participantes a este evento, según el programa elaborado por este colectivo, figura el secretario de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago, la portavoz federal de la formación, Sira Rego, la integrante de la Ejecutiva de IU, Eva García Sempere, y su responsable del área Internacional, Jon Rodríguez.

En el caso de la formación morada, tendrá un perfil bajo para este foro e intervendrá la diputada en el Congreso Lucía Muñoz y el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, Alejandro Zapico.

No acudirá a la manifestación ningún ministro de Podemos

Para la manifestación, desde Podemos detallan que comparen el espíritu antimilitarista del evento pero aún no saben qué representante irá. En todo caso desgranan que no será ningún ministro ni primer espada.