Tres historias para empezar el día: Ángel Víctor Torres se estrena como mando único en Ceuta

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

En el panorama político e institucional, se desata un abierto choque de versiones dentro del Ejecutivo sobre la información disponible antes de la crisis migratoria. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ratificado en las Cortes que los servicios de Inteligencia alertaron con antelación a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno sobre la convocatoria masiva para entrar a nado el 30 de julio, aprovechando la Fiesta del Trono en Marruecos. Sin embargo, el ministro Fernando Grande-Marlaska niega de forma tajante desde Moncloa la existencia de informe alguno y sostiene que, de haberlo habido, se habría actuado. Con Defensa e Interior enfrentados y el presidente guardando silencio, la Diputación Permanente del Congreso vota hoy si fuerza las comparecencias de los ministros implicados.

Por su parte, en el terreno de la gestión territorial, Ángel Víctor Torres se estrena formalmente como mando único en Ceuta. Tras reunirse ayer con el presidente Juan Jesús Vivas, ambos pactaron consensuar la ubicación de los nuevos espacios de acogida para los inmigrantes teniendo en cuenta el criterio de los vecinos. El ministro presidirá esta tarde su primer Comité de Situación con la prioridad de acelerar las devoluciones tanto de adultos como de menores, en una jornada en la que el Gobierno ha dado además el primer paso para reformar las leyes de extranjería y asilo con el fin de adaptarlas al pacto europeo y agilizar los procedimientos.

Por último, el mundo de la música y del espectáculo despide a Dolly Parton, leyenda absoluta del country en Estados Unidos, fallecida a los 80 años tras una prolífica vida sin apartarse jamás de los escenarios. Ganadora de 11 premios Grammy y nominada en dos ocasiones al Oscar, la cantante, productora, actriz y compositora de himnos generacionales como I Will Always Love You o Jolene logró fusionar su música con múltiples estilos a través de colaboraciones icónicas. Tras su calculada imagen de chica rubia exagerada se proyectaba una mujer talentosa, brillante y de profundo perfil filantrópico, recordada hoy también por su apoyo a programas educativos infantiles y al desarrollo de vacunas contra la COVID-19.