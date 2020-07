Teodoro García Egea, a Pablo Iglesias: "Lo normal es pedir el número de teléfono, no robar la tarjeta del móvil"

En su intervención durante la sesión de control al Gobierno, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha acusado a Pablo Iglesias de ser un "fraude" a causa del 'caso Dina', porque asegura que vino a regenerar la política y ha acabado siendo el emperador de las cloacas.

García Egea ha interpelado a Pablo Iglesias y le ha dicho que "ahora puede atacar a la prensa, jueces, al PP, pero al único que investigan ahora por destruir discos duros es a usted".

El secretario general del PP le ha dicho a Iglesias se queja de que Europa no se fia de su Gobierno, pero ha asegurado que "En Europa no hay un vicepresidente que haya robado la tarjeta de un móvil, que la haya escondido durante varios meses y que ahora esté siendo investigado por la justicia, por lo tanto, lo normal es pedir el número de teléfono, no robar la tarjeta del móvil".

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias ha respondido a García Egea diciendo que entiende su frustración porque desde el PP saben que el señor Casado nunca será presidente de España.

Además, ha acusado al PP de estar trabajando estos días en contra de los intereses de España "son conocidos en España como el partido Holandés; ustedes entendieron que la pandemia era una oportunidad para hacer caer al gobierno de España.

