El tenso momento entre Macarena Olona y una periodista en el Congreso

El Pleno de este martes en el Congreso ha sido suspendido durante diez minutos. Todo tras la negativa del diputado de Vox José María Sánchez García a abandonar el hemiciclo después de que el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez (Psoe) le haya expulsado.

Cuando se trataba un proposición de ley del PSOE para penalizar el acoso a las clínicas para abortar, el político de Vox, ha calificado, según el vicepresidente de la Cámara, como "bruja" a la diputada socialista Laura Berja mientras pronunciaba su discurso. Varios diputados confirmaban a los periodistas que ese había sido el calificativo y que se escuchó nítidamente en toda la sala.

José María Sánchez García no ha accedido a retirar el insulto por lo que ante su tercera negativa Alfonso Rodríguez ha decidido expulsarle. Ante esa decisión en un primer momento ha hecho amago de marcharse pero ha sido frenado por sus compañeros de partido. Ante esa situación el vicepresidente ha suspendido el Pleno durante diez minutos. En la reanudación le ha pedido de nuevo al diputado de Vox que retirara "el calificativo de bruja" a la representante del PSOE si no quería irse del hemiciclo y, finalmente, ha accedido. "Retiro que la he llamado bruja", ha contestado Sánchez García.

El enfado de Macarena Olona

Tras la sesión, Macarena Olona, visiblemente enfadada, ha reaccionado ante una pregunta de una periodista en la que le cuestionaba si le parecía bien que se califique como "bruja" a una diputada. La de Vox ha respondido preguntando por qué no se le hizo esa pregunta cuando una diputada de Esquerra Republicana le llamó recientemente "fascista" en el Pleno de la Cámara. "A mi me parece tan mal que se utilice esa palabra --bruja-- como las que emplean contra Vox y ante las que quienes presidente la sesión no tiene a bien corregir". Así lo ha reflejado en sus redes sociales: "Hoy se había expulsado ilegalmente a un Diputado del Congreso. No lo hemos permitido. Ante la aplicación arbitraria de la Ley ni un paso atrás. Y a quienes intentan desviar la atención de lo que ha ocurrido hoy, para taparlo, de frente. Ya está bien".