Tenso enfrentamiento entre Ayuso y Errejón: "Ustedes tienen las manos manchadas de dictadura"

Podemos y Más Madrid han enfocado sus discursos en la corrupción, de la que hacen heredera a Díaz Ayuso, y a la que reprochan dejarse "chantajear" por Vox.

Especialmente tensos han sido las intervenciones de Errejon y Ayuso en la que se han lanzado duras acusaciones y reproches: el portavoz de Más Madrid ha dudado de la preparación de la candidata y esta le ha acusado de tener las manos "manchadas de dictadura", en alusión a Venezuela.

"Ustedes necesitan este clima de fango y crispación para que no se discuta de ideas porque no pueden hacerlo. Me he quedado con miedo por su réplica ante la posibilidad de que vaya a ser presidenta de la Comunidad de Madrid una persona que no tiene la capacidad para aguantar un debate de quince minutos", ha dicho Errejón.

El portavoz de Más Madrid también le ha pedido a Ayuso que "ahora que va a tener tiempo, se esfuerce en dignificar un poco más la investidura y las instituciones madrileñas" y que empiece a "comportarse" como si tuviera la intención de ser la presidenta de todos los madrileños.

Ayuso ha respondido duramente acusando a Errejón de hablarle "despacito" a ver si lo comprende: "porque como usted tiene ese halo intelectualoide tan estupendo, me tiene que hablar despacito para que la pobre mujer de centro derecha, derecha o extrema derecha le entienda porque es tan listo y tiene un discurso tan elaborado y concienzudo, que a lo mejor me tiene que hablar así para que le entienda".

La dureza de los discursos también la han compartido en Unidas Podemos, donde su portavoz Isa Serra se ha centrado en Ciudadanos preguntando a Aguado si va a seguir siendo el "escudero" de Ayuso como ya lo fue con Cristina Cifuentes.

"Sobre la legítima creencia que tenemos muchos de que Díaz Ayuso termine dimitiendo tarde o temprano, ¿tienen hablado y pactado quién va a ser quien se haga con esa presidencia? ¿Va a ser usted, señor Aguado o encontrarán a alguien como el señor Garrido, que es de consenso?", ha dicho.