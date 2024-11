"No soy el banco de España", el momento en el que Víctor de Aldama se planta y deja de repartir dinero

El empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo, salió de la cárcel de Soto del Real, donde se encontraba en prisión provisional tras pedirle a la fiscalía anticorrupción su puesta en libertad por comparecer por voluntad propia ante la Audiencia Nacional.

Durante su declaración en la Audiencia Nacional, Aldama explicó que de los beneficios obtenidos en operaciones, como la venta de mascarillas durante la pandemia, tuvo que repartir cantidades significativas entre algunas figuras de la trama.

No soy el banco de España

El presunto comisionista aseguró haber destinado 250.000 euros a José Luis Ábalos y otros 10.000 euros a Koldo García, el asesor de confianza del exministro de Transportes. Según su testimonio, la relación con los socialistas estaba marcada por las exigencias constantes. Además, señaló que Koldo le solicitó 50.000 euros adicionales para el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, pero que le dijo que no era el Banco de España.

Aldama señaló también que entre los sobornados está el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, a quien pagó en un encuentro en un bar que está enfrente de la sede socialista en Madrid.

"Sánchez le agradeció las gestiones"

Sobre Pedro Sánchez, Aldama afirmó que el presidente le agradeció las gestiones que estaba llevando a cabo a favor de las empresas españolas en Iberoamérica, que le tenían informado, y que fue el propio presidente quien pidió conocerle en aquel acto del que hay constancia por una fotografía de ambos. En su declaración, Aldama negó que la foto fuera fruto de un encuentro fortuito.

Al abandonar el centro penitenciario, De Aldama se acercó a los periodistas que aguardaban su salida para contestar a las referencias que ha hecho sobre él esta tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Me ha llamado 'delincuente' y 'personaje'. Este señor tiene que saber que él es mitómano y tiene alzhéimer, porque cuando le preguntaron dos veces, una en el congreso y otra en Portugal, por si me conocía, no contestó", ha dicho.

"Y de repente, cuando sale una foto mía -en relación con la publicada hace unos días por el diario 'El Mundo' en la que se los ve juntos-, ya sí me conoce, diciendo que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas".

Preguntado por los periodistas sobre si mantiene que ese encuentro con Sánchez no fue fortuito, respondió que no: "Por supuesto que no".

Además, aseguró que si el presidente quiere pruebas de las acusaciones que hizo ante el juez Moreno, "que no se preocupe, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho".

En libertad con medidas cautelares

Horas después de comparecer en el caso Koldo, el juez Pedraz atendió la petición del empresario, apoyada por la Fiscalía, y acordó como medidas cautelares que comparezca semanalmente ante el juzgado, la fijación de un domicilio para estar localizado y la prohibición de que salga del país sin autorización judicial.

La razón por la que Pedraz ha adoptado esta decisión, según explica en su auto, es que, según el artículo 505.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez debe acordar la libertad de una persona si ninguna de las partes solicita la prisión, y la causa que él investiga está secreta y no concurren acusaciones, más allá de la Fiscalía, que ha apoyado la petición de De Aldama.

Víctor de Aldama está investigado en la Audiencia Nacional en dos causas y juzgados diferentes: un supuesto fraude de hidrocarburos que le ha mantenido hasta este jueves en prisión provisional y que investiga el juez Pedraz, y el conocido como caso Koldo, que gira en torno a presuntas comisiones en contratos públicos de mascarillas.

Es en este último caso, investigado por el juez Ismael Moreno, donde ha declarado y se ha comprometido a colaborar en todos los procedimientos que tiene abiertos.

El "expreso reconocimiento" de los hechos en esa comparecencia y la "confesión de los delitos", algunos nuevos, es lo que ha llevado exclusivamente al fiscal a apoyar la petición de libertad en la otra causa que le mantenía preso, según informa Anticorrupción.