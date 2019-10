El sindicato dice que el malestar de los Mossos no afectará a la operación policial por la sentencia del 'procés'

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho en una entrevista radiofónica que las relaciones entre los Mossos y la Guardia Civil son "inmejorables".

El portavoz del Sindicato Mayoritario de los Mossos, Toni Castejón, ha explicado en Antena 3 que no hay que sacar de contexto el gesto de ayer y que, en ningún caso, ese malestar de la cúpula va a interferir en la operación policial cuando se produzca el fallo judicial.

"Los mandos de los Mossos tienen todo el derecho a decir que no se sienten cómodos e irse. No pasa nada. Se sigue trabajando. Todo el mundo puede tener un momento de desencuentro, pero no le demos más importancia. Todo lo demás es echar leña y gasolina, pero a nivel policial se está trabajando bien y estoy absolutamente seguro de que esto lo veremos la semana que viene, y nadie dudará de Mossos, de Guardia Civil, ni de Policía Nacional", ha dicho.

