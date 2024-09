El silencio de Zapatero sobre Venezuela: por qué no se ha pronunciado desde las elecciones

La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, ha concedido una entrevista en exclusiva a Onda Cero, en la que solicita al gobierno español que reconozca la victoria de Edmundo González y señala a Zapatero como colaborador necesario de la operación exilio.

Pero el expresidente permanece callado y no se pronuncia sobre Venezuela. Tal y como relata Alsina en su monólogo, mientras sonaban las voces de presidentes y ex presidentes de gobiernos de América y España, mientras Borrell señalaba la nada democrática reacción del régimen de Maduro a un escrutinio bien sospechoso, el presidente Zapatero, cuya vinculación con Venezuela es sobradamente conocida -él mismo tiene dicho que viaja con tanta frecuencia a aquel país que tiene mucha más información que el común de los mortales, así sea-, permanecía sonadamente callado y estruendosamente en silencio.

"Él alega -lo hizo en este programa- que para poder ejercer una labor de mediación eficaz uno ha de ser prudente en sus opiniones. Por eso Zapatero puede opinar -y opina- abiertamente sobre Milei, sobre Trump, sobre Netanyahu, pero no puede -o no quiere- opinar abiertamente sobre Maduro", dice Alsina en su monólogo.

Negociador con el régimen de Maduro

María Corina Machado ha señalado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como una de las personas que está detrás de la negociación con el régimen para facilitar el exilio de Edmundo González, pero con amenazas como que si no abandonaba, se le trasladaría al Helicoide, sede del SEBIN -el servicio de inteligencia chavista, conocido por ser el mayor centro de tortura de Venezuela-.

"O el exilio o el Helicoide, eso fue lo que le dijeron, eso fue lo que le hicieron sentir absolutamente vulnerable en la embajada", asegura la opositora. Por tanto, considera que "todo el que haya estado involucrado en hacerle sentir eso y obligarlo a firmar ese documento es parte de esa operación".

Por su parte, Edmundo González aclaró que no había sido coaccionado: "No he sido coaccionado ni por el Gobierno de España, ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos", dijo en un comunicado en que comienza justificándolo "ante las diversas versiones que circulan respecto a una supuesta coacción por funcionarios del Estado español".

Por otro lado, desde el Partido Popular, sí señalan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como el "gran urdidor" de la "operación".

Desde el Ejecutivo defienden el papel de Zapatero y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que el expresidente está comprometido con la "integridad" y la "libertad" de los opositores venezolanos".

Además, 'El Confidencial' publica que Zapatero no estuvo presente en la negociación del exilio de Edmundo González, pese a que había asistido, invitado por el presidente Nicolás Maduro, a las elecciones del 28 de julio y al escrutinio posterior.

Según este diario, Zapatero supervisó desde China las negociaciones del exilio de Edmundo González. El expresidente encargó a uno de sus hombres de confianza, Eudoro González Dellán, abogado y exdiputado en Venezuela, que ayudara a buscar una salida para Edmundo González, en colaboración con Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Reaparición de Zapatero

Esta tarde reaparece el expresidente Zapatero en el Ateneo de Madrid, donde participará en la presentación del libro que ha coordinado 'La democracia y sus derechos', con textos de catedráticos y exministros de sus gobiernos.

Se desconoce si contestará preguntas sobre el futuro de Venezuela o si expondrá su visión sobre la situación actual del país, sobre el régimen y sobre cómo debe realizarse la transición hacia la democracia.