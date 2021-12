Serrat anuncia su despedida de los escenarios en 2022 con una gira mundial

A sus 77 años, el cantante Joan Manuel Serrat ha anunciado que se despedirá de los escenarios en el 2022 con una última gira de conciertos. Serrat llevará su 'Mediterráneo' y tantos otros éxitos por todo el mundo, empezando por el Beacon Theatre de la ciudad de Nueva York el próximo 27 de abril. La gira finalizará el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Quiere despedirse "personalmente" de su público

Según ha informado en un comunicado, su última gira se llamará 'El vicio de cantar 1965-2022' y con ella, Serrat se quiere despedir "personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo".

El cantautor, con una carrera musical de más de cincuenta años, es una de las figuras más destacadas de la canción moderna tanto en español como en catalán. "Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde", dice Serrat sobre su decisión de retirarse.

La primera vez que Serrat actuó en público fue el 18 de febrero de 1965 en el programa 'Radioescope' de Radio Barcelona, y la última vez que le vimos sobre el escenario fue en febrero de 2020 en el Wizink Center de Madrid, junto a su amigo y compañero Joaquín Sabina, donde este sufrió una caída del foso que obligó a su hospitalización y a una larga convalecencia.

Más de 50 años emocionando con su música

Joan Manuel Serrat es autor de la canción insignia 'Mediterráneo' y otros títulos famosos como 'Cançons tradicionals', 'La paloma', 'Per al meu amic', 'Retratos', 'Poema de amor' y 'Lucía', entre muchos más.

Durante su trayectoria, ha publicado más de 30 discos de estudio, a destacar 'Dedicado a Antonio Machado, poeta' (1969) y 'Miguel Hernández' (1971), en los que puso música a los versos de estos dos poetas españoles.