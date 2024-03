El Senado creará este martes la comisión de investigación sobre el caso Koldo

El Senado impulsará este martes la creación de la comisión de investigación sobre el caso Koldo en la que el PP ha explicado que no descarta llamar a comparecer al presidente del Gobierno y su mujer entre otras personas, aunque evitan dar nombres concretos.

"Cada día tenemos más claro que estamos en el inicio y de que no es el caso Koldo, que no eran cuatro pillos, que es algo estructural dentro del Gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

"Les puedo garantizar que será un trabajo en el que participe de manera amplia el grupo parlamentario y no sólo aquel o aquellas personas que ostenten la responsabilidad de ejercer como portavoces", ha declarado una Gamarra que ha añadido que esta es una trama que afecta a los ministerios del Interior, Sanidad y Fomento "en sentido muy amplio" y a "distintas empresas públicas e instituciones y gobiernos autonómicos".

Después de la aprobación del Pleno, se elegirán los miembros y la Mesa de la Comisión y en las próximas semanas comenzarán los trabajos de la investigación parlamentaria con las propuestas de los comparecientes y las solicitudes de informes.

Comisión de investigación también en Baleares

El PP ha confirmado que apoyará la comisión de investigación que ha reclamado Vox en el Parlamento de Baleares para examinar la compra de mascarillas que salpica al anterior Gobierno socialista, liderado por Francina Armengol, en el marco del caso Koldo. El PSOE no ha confirmado aún el sentido de su voto, aunque se prevé que la suma de PP y Vox sacará adelante la comisión.

"No queda otra en el Parlament que investigar la ramificación balear de la presunta trama de corrupción", ha explicado el portavoz popular, Sebastià Sagregras, que ha indicado que esta comisión "pondrá luz" desde 2020 hasta la actualidad. "Queremos que se aclaren todas las dudas en relación con la compra de mascarillas".

Sí votará en contra 'MÉS per Mallorca', que considera que la comisión impulsada por Vox "no es honesta" porque "viene de un partido que está intentando eliminar la Oficina Anticorrupción" y al que "no le interesa que se investigue la corrupción". "No creemos que sea la comisión de investigación que necesitamos", ha explicado el portavoz, Lluís Apesteguia.