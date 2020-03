La Agencia Española de Medicamentos desmiente que el ibuprofeno agrave las infecciones por coronavirus

COMUNICADO DE SANIDAD

No, el ibuprofeno no empeora el estado de salud de las personas contagiadas por coronavirus. Así lo asegura la Agencia Española de Medicamentos en un comunicado en el que explica que no hay ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por COVID-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos, por lo que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico los interrumpan.