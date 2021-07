Este viernes

Sànchez, Turull, Rull y Forn se reencuentran con Puigdemont en Waterloo

Tras la excursión en coche de Oriol Junqueras para reencontrarse es Suiza con Marta Rovira, hoy son los ex consejeros de Junts per Catalunya indultado también como el líder de Esquerra, los que viajarán a Waterloo para hacer lo mismo con Carles Puigdemont. Además del componente sentimental hay cuestiones políticas importantes sobre la mesa: Las disputas internas en Junts per Catalunya, la mesa de diálogo y la vía unilateral