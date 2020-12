Sánchez propondrá endurecer el plan de Navidad si es necesario

Ante el "preocupante aumento de los contagios" de coronavirus en los últimos días debido al puente de diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que, en el caso de que sea necesario, el Gobierno propondrá a las comunidades autónomas endurecer el plan de Navidad.

"No podemos relajarnos. No podemos bajar la guardia... Hemos luchado mucho todo el año, unidos, y estamos ante este último esfuerzo", ha declarado el jefe del Ejecutivo durante su comparecencia ante el Congreso para dar cuenta de la situación sanitaria, de la que se comprometió a informar cada dos meses tras la aprobación del estado de alarma por seis meses.

Asimismo, Sánchez ha solicitado a los ciudadanos que hagan un último esfuerzo y pide que no bajen la guardia justo antes de que comiencen a administrarse las vacunas. "No tiremos todo por la borda. Solo de nosotros depende no abrir la puerta a una tercera ola", ha comentado.

Por otro lado, se ha mostrado convencido de que el país saldrá adelante y ha garantizado que el Gobierno ha aprendido las lecciones que ha dejado esta crisis sanitaria, por lo que sostiene que el Gobierno tiene la firme voluntad de llevar a cabo las transformaciones que necesita el país.

Además, en relación a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el presidente apunta que agradece "que una mayoría plural de esta Cámara haya apoyado la acción de Gobierno para hacer avanzar a España en este momento crítico".