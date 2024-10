Sánchez esquiva a Feijóo y mantiene el silencio sobre la investigación a su mujer: "El tiempo pone las cosas en su sitio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha esquivado las preguntas del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sobre la investigación abierta a su mujer, Begoña Gómez, en al sesión de control al Gobierno. "El tiempo pone las cosas en su sitio", señaló Sánchez avisando a Feijóo.

Sánchez capeó así la presión de Feijóo, quien centró su intervención en la sesión de control al Gobierno en la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de no cerrar la investigación a la esposa del jefe del Ejecutivo.

El careo fue descafeinado por la comparecencia de Sánchez ante el Pleno para dar cuenta de la crisis migratoria y arrancó con dos breves intervenciones. "Señor Sánchez, la pregunta es bien sencilla, ¿está usted de acuerdo con que la democracia se basa, entre otros fundamentos básicos, en el respeto a la separación de poderes?", lanzó Feijóo. "Sí", respondió firmemente el presidente del Gobierno.

El líder del PP levantó entonces su ofensiva. Tras recordar que el Ejecutivo "encargó" a la Abogacía del Estado querellarse contra el juez que investiga a Begoña Gómez por "pedalear en la nada", preguntó a Sánchez si respalda las "mentiras" vertidas por la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

"La ministra portavoz volvió ayer a mentir cuando dijo que la Audiencia le ha dado la razón. ¿Usted cree, señor Sánchez, que le ha dado la razón? Y dijo además que está más cerca del archivo de la causa cuando lo que ha dicho la Audiencia es que prosiga investigando el señor juez", añadió.

Tras reclamarle que aclare estas cuestiones, Feijóo recalcó que la Justicia investiga al "entorno" de Sánchez porque "hay indicios de delito" tras cometer "un escándalo político y ético". "Y veremos si es un escándalo judicial o no, es la Justicia la que tiene que decirlo", remarcó.

Avisó así al presidente del Gobierno de que "sus argumentos para el plan de censura que intenta implementar se caen" tras la decisión de los tribunales. "La democracia española no ha sido puesta en peligro por la imputación de su mujer, al revés, la democracia española ha demostrado buena salud porque ni usted ni nadie está por encima de la ley", remató antes de avisar de que Sánchez "empieza a ser un peligro para la concordia de España".

Sánchez contesta: "Usted me pregunta para responderse"

Sánchez, por su parte, censuró los modos de Feijóo en las sesiones de control. "Tengo la sensación de que usted me pregunta para responderse posteriormente. Es decir, me utiliza a mí como excusa para responderse lo que usted quiera y utiliza técnicas de espejo para reprocharme a mí no sé qué supuesta desesperación o exasperación en mis intervenciones, cuando al único que le hemos visto gritar en la tribuna ha sido a usted".

Con respecto al caso de su esposa, Sánchez se limitó a señalar "que el tiempo pondrá las cosas en su sitio", también su forma de hacer oposición, en la que incluyó al líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En contraposición a lo promulgado por el líder del PP, Sánchez aseguró defender la democracia y recordó a Feijóo que solo él "ha sabido concitar la mayoría de grupos parlamentarios para presidir" el Gobierno. "Y entre usted y yo, solo uno ha estado 10 años manipulando e interviniendo la televisión pública gallega. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que usted no es más demócrata porque no quiere", concluyó.