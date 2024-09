Sánchez comienza este viernes su ronda de reuniones con las comunidades con el concierto catalán de fondo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arranca este viernes una ronda de reuniones bilaterales con los presidentes autonómicos, comenzando con Imanol Pradales (Euskadi), Alfonso Rueda (Galicia) y Juanma Moreno (Andalucía), con el foco puesto en la financiación autonómica tras las quejas por el concierto económico para Cataluña y otros asuntos encima de la mesa como inmigración, infraestructuras, inversiones o el debate territorial.

Estos encuentros bilaterales se enmarcan en la ronda que suele hacer el jefe del Ejecutivo tras las elecciones autonómicas, aunque en esta ocasión Sánchez ha aguardado a que se celebraran comicios en todas las comunidades para recibir a todos de manera individual en el Palacio de La Moncloa.

Uno de los temas nucleares que sobrevuelan estos encuentros es el de la financiación autonómica, después del concierto económico para Cataluña pactado por el PSC y ERC para que esta comunidad salga del régimen común de y comience a recaudar el 100% de los impuestos.

Esto ha provocado duras criticas de los presidentes autonómicos del PP, pero también de algunos socialistas como Emiliano García-Page, así como de otros dirigentes socialistas como Javier Lambán.

La posición del PP

Ante esta convocatoria de Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamó a sus compañeros 'barones' del PP que evitaran un trato bilateralcon Sánchez sobre esta materia y posteriormente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus presidentes autonómicos firmaron un manifiesto conjunto contra el cupo catalán.

En cualquier caso, los presidentes autonómicos del PP ya han adelantado su posición para hablar sobre financiación, además de otros temas, en el encuentro que mantengan con Pedro Sánchez, aunque precisan que le plantearán una negociación multilateral y tener en cuenta los criterios que reclaman cada comunidad.

Respecto a la condonación de la deuda que el Gobierno ha prometido para todos los territorios, las comunidades gobernadas por el PP se muestran reticentes y prometen unidad de acción a este respecto porque creen que se trata de un relato del Ejecutivo de Sánchez para no hablar del concierto económico de Cataluña o una reforma integral del sistema de financiación.

Abrirá el lehendakari

El primero que acudirá a esta ronda de reuniones con los presidentes autonómicos será el lehendakari vasco, Imanol Pradales, a las 10:00 horas en el Palacio de La Moncloa. Se estrenará en este lugar después de su antecesor, Iñigo Urkullu, aunque ambos presidentes ya habían tenido un encuentro en Vitoria en el mes de julio.

Pradales reclamará a Sánchez que pase ""de la palabras a los hechos" en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica y acelere el traspaso de las transferencias pendientes.

Del mismo modo, el presidente vasco, del PNV, también ha insistido en alcanzar un nuevo pacto estatutario dentro de Euskadi basado en la bilateralidad, el reconocimiento de la nación vasca y un sistema de garantías para las competencias.

Rueda: financiación e infraestructuras

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, será el segundo en reunirse con Sánchez, a partir de las 12:30 horas, y no tiene intención de esquivar el asunto de la financiación autonómica, pero insistirá en su punto de vista: es necesario acometer la reforma del modelo, pero siempre "negociada de forma multilateral".

Rueda también quiere aprovechar para volver a demandar la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, el foro (junto con el Consejo de Política Fiscal y Financiera --CPFF--) en el que los populares consideran que se debe tratar la financiación.

En segundo lugar, según las fuentes de la Presidencia de la Xunta, el presidente gallego quiere poner el foco en infraestructuras, sobre todo en lo que concierne a autovías y conexiones ferroviarias.

Pretende hacer especial hincapié en la salida sur de Vigo y la conexión de alta velocidad de Galicia con el norte de Portugal. También, como ya había avanzado en días pasados, en el traspaso y la gratuidad de la AP-9, el impulso al corredor atlántico noreste de mercancías y la planificación eléctrica.

Moreno por la tarde

Y a partir de las 16:00 horas será el turno del presidente andaluz, Juanma Moreno, que pedirá a Sánchez una "solución a los agravios" que viene sufriendo Andalucía, como la situación de "infrafinanciación", y acudirá con un "espíritu colaborativo, pero con pocas expectativas".

"Desde el máximo respeto institucional, le trasladará las reclamaciones que consideramos que son justas para Andalucía", según ha trasladado la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Génova anticipa el fracaso de la estrategia de Moncloa

En Génova anticipan el fracaso de la estrategia de Moncloa de buscar la "división" entre sus 'barones' territoriales con la financiación autonómica través de esas reuniones individuales con Pedro Sánchez y están seguros de que sus presidentes defenderán la multilateralidad en este asunto.

"Lo que es de todos se habla entre todos", sentencian fuentes de la cúpula del PP, que destacan además que así lo acordaron en la reunión que Alberto Núñez Feijóo y sus presidentes autonómicos celebraron el pasado 6 de septiembre en el Palacete de los Duques de Pastrana en Madrid.

En el documento que rubricaron entonces se comprometen a "no romper la multilateralidad en ningún supuesto" y condenan "totalmente la artimaña de la bilateralidad con los separatistas con la que el Gobierno de España pretende camuflar su determinación de construir un país con ciudadanos de primera y de segunda".

El PP nacional considera que lo que debe hacer Pedro Sánchez es convocar la Conferencia de Presidentes, que no se reúne desde marzo de 2022, pero cree que no lo quiere hacer porque "no es cómodo" para el presidente del Gobierno sentarse a la mesa con 12 CCAA con gobiernos del PP. "No quiere una reunión de todos juntos porque le devoran", sentencian en 'Génova'.

También crisis migratoria

En las reuniones con los presidentes autonómicos previsiblemente estará sobre la mesa la crisis migratoria que afecta especialmente a Canarias (y que según el CIS ya es el principal problema para los españoles), que está pendiente de un acuerdo entre el Ejecutivo Central y las comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes.

El Ejecutivo insiste en que es necesario reformar la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes no acompañados porque, alegan, los repartos voluntarios que han regido hasta el momento no han sido efectivos, pero el PP se niega.

Defienden además que se trata de aplicar a los menores los mismos criterios que ya funcionan con los mayores de edad, e insisten en que debe realizarse con un cambio en la ley y no por decreto, para garantizar la seguridad jurídica. Si se aprobase por decreto y posteriormente no tuviesen los votos suficientes para convalidarlo, los menores trasladados podrían quedar en una situación comprometida, señalan.