Sánchez: "Es bueno que si dos no se entienden haya un tercero que verifique que los acuerdos marchan"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concedido su primera entrevista tras ser investido presidente. En TVE, el presidente ha defendido la figura del verificador para salvar la "extraordinaria desconfianza" que hay entre el PSOE y los partidos independentistas y ha asegurado que se conocerá la persona que les va a acompañar en "ese proceso de diálogo tanto con ERC como con Junts".

Cree necesaria la figura del verificador

Sánchez ha advertido de que no puede adelantar el nombre del verificador, cuya presencia cree necesaria al considerar que "es bueno, si dos no se entienden, que haya un tercero que verifique que los acuerdos marchan".

"Si tenemos posiciones muy dispares la buena noticia es que, al menos desde esas posiciones muy disparares y esa extraordinaria desconfianza, nos hemos emplazado a dialogar", ha destacado.

Y ha añadido que "ojalá en el futuro" no sea necesaria la presencia de un verificador, porque "eso significará que hemos avanzado en confianza".

Además, al ser preguntado sobre si en esas reuniones se decidirá el futuro del país, Sánchez ha aclarado que va a haber mesas de diálogo para cuestiones de autogobierno y una interlocución entre partidod.

Los presupuestos se prorrogarán

Sánchez ha confirmado que prorrogarán los actuales Presupuestos Generales del Estado hasta principios del próximo año, con la intención de tener aprobados los nuevos en el primer trimestre de 2024.

"Vamos a prorrogar los presupuestos para principios del próximo año, pero esperamos tener los nuevos presupuestos aprobados desde el primer trimestre del próximo año", ha dicho.

Su explicación sobre la amnistía

Sánchez fue elegido presidente por una mayoría de 179 apoyos, entre ellos los de ERC y Junts, que exigieron una ley de amnistía para los implicados en el 'procès'.

Sobre la amnistía, Sánchez ha asegurado que va a ser bueno para España y Cataluña y ha defendido que está dentro de la ley. El presidente ha justificado la ley de amnistía diciendo que o "contábamos con un gobierno progresista o entraba un gobierno de populares con Vox.

"La amnistía no era el paso siguiente que quería dar pero es coherente con la normalización en Cataluña", ha explicado el presidente.

Asegura que llamará a Feijóo para un acuerdo sobre el CGPJ

Sánchez ha afirmado que llamará al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para llegar a un acuerdo sobre el CGPJ y que "va a haber una llamada, que los ciudadaos tengan claro que yo voy a hacer lo posible por tener la mejor interlocución con la oposición", ha asegurado.

La ex ministra Montero tiene mis respetos; le deseo lo mejor

Pedro Sánchez también ha sido preguntado por su relación con la ex ministra de Igualdad, Irene Montero y le ha deseado lo mejor. El presidente ha dicho que Montero tiene su "respeto" y "cariño" y que

Al ser preguntado sobre si exigió que Montero no estuviera en el Ejecutivo de coalición con Sumar y tras las declaraciones de Montero durante el traspaso de carteras, donde dijo que Sánchez las "echa" (a ella y a Ione Belarra) por "poner las instituciones al servicio del avance de los derechos feministas" y recomendaba a su sucesora al frente del Ministerio de Igualdad, Ana Redondo, "valentía para incomodar a los amigos de 40 y 50 años" del presidente, el presidente ha dicho que "yo soy profundamente respetuoso con las organizaciones con las que pacto. Yo he pactado con Sumar y Podemos se presentó bajo las siglas de Sumar. Yo con la exministra Irene Montero he tenido una buena relación".

"Por mi parte, yo lo único que puedo y deseo para la exministra Irene Montero, es toda la suerte del mundo. Tiene mi respeto y mi cariño", ha zanjado el presidente del Gobierno.

Israel tiene que atenerse al derecho Internacional humanitario

Con respecto al conflicto entre Israel y Hamás, Sánchez ha asegurado que Hamás tiene que liberar a todos los rehenes y que cuenta con la repulsa del Gobierno pero también ha dicho que Israel tiene que atenerse al derecho internacional. "israel ha ido ocupando territorio palestino humanitario", ha asegurado el presidente.