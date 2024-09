Rufián acusa a Sánchez de "perder 35 votaciones" y le pregunta "cuánto cree que durará la legislatura"

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "perder 35 votaciones" y le preguntó "cuánto cree que durará la legislatura", tras el voto en contra de Junts a la ley que limita los alquileres de temporada que supuso una nueva derrota parlamentaria para el Gobierno de coalición.

ERC ha dicho al Ejecutivo que ha perdido "35 votaciones", en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, y ha advertido al presidente sobre Junts tras preguntarle "qué hará" cuando PP, Vox y Junts se "conformen en bloque" para tumbar todas las iniciativas legislativas.

"No me diga que va a pasar del legislativo", ha señalado Rufián a Sánchez. El diputado ha explicado que "hay un libro que habla de un fantasma que recorre Europa y hay uno que recorre este Hemiciclo y es el de la derecha y la ultraderecha que se está conformando".

"desconocen la capacidad mediática del blanqueamiento de Junts"

Así, ha reprochado al presidente que "lleva meses diciendo que Junts no se va a atrever, no puede ir contra quienes pegaron a los catalanes el 1-O, no puede ir contra quienes niegan la nación catalana", y ha señalado para añadir que "desconocen la capacidad mediática del blanqueamiento de esta gente", en alusión a Junts.

"¿Qué hará usted?", ha preguntado Rufián a Sánchez si siguen perdiendo votaciones. "¿Se imagina a un paracaidista diciendo que pasa de abrir el paracaídas? Pensaría que es un insensato, un mentiroso, ¿usted qué es?", le ha preguntado Rufián.

la legislatura son cuatro años y, por lo tanto, nos quedan tres y vamos a estar hasta el final de la legislatura

El presidente del Gobierno ha contestado a la pregunta sobre cuánto durará la legislatura asegurando que "la legislatura son cuatro años y, por lo tanto, nos quedan tres y vamos a estar hasta el final de la legislatura" y ha añadido que "este Gobierno tiene la ambición de durar tres años".

Así, Sánchez ha explicado que "este es el Gobierno del diálogo y del acuerdo" y que han comparecido como Ejecutivo durante 39 ocasiones, "cuando el líder de la oposición solo lo hizo en diez durante los 13 años como presidente". El líder del PSOE ha comentado que en esta legislatura, sin haber cumplido un año de Gobierno, "ya hemos aprobado 12 proyectos de ley" y hoy mismo se firmará otro para sacar adelante la 'ley ELA' con el PP.

También ha recordado que pronto se materializará un nuevo acuerdo con los agentes sociales en materia de jubilación, para sumar a Cataluña en la ecuación. "En Cataluña hemos normalizado una situación heredada de la anterior Administración con decisiones muy arriesgadas y difíciles, pero que se han visto los resultados y se ha visto una normalidad que no tenía en el 2017 y es incuestionable", ha señalado