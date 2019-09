Rivera: "Si Sánchez rectifica puede haber acuerdo y España tendrá gobierno"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido a Pedro Sánchez , en su comparecencia en el Congreso tras su reunión con el rey Felipe VI, que rectifique y acepte la oferta de Ciudadanos para que pueda haber gobierno. Cree que estamos ante una dicotomía en la que Sánchez ya no puede seguir engañando a "mucha gente, mucho tiempo".

Rivera ha instado a Sánchez a que deje de lado a los separatistas y a los populistas y se ponga de lado de los constitucionalistas para que pueda haber un acuerdo con Ciudadanos y así se pueda formar gobierno. Asegura que ha trasladado al rey Felipe VI su intención a luchar hasta el final para que el presidente en funciones rectifique y acepte la oferta de Ciudadanos con las tres condiciones que pedían para abstenerse en la investidura.

Si Sánchez no asume por escrito esos compromisos y rectifica, ha advertido Rivera, Ciudadanos no se moverá del "no".

"Si evitamos las elecciones, le hacemos un favor a todos los españoles", ha dicho. Ha asegurado que si no es así, si vuelve a haber elecciones, los españoles tomarán nota.