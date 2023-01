El rey emérito inicia los trámites para trasladar su residencia fiscal a Emiratos Árabes

El rey emérito ha decidido trasladar su residencia fiscal a Emiratos Árabes, país en el que reside ahora, tras su exilio en el año 2020. Por lo tanto, dejará de ser contribuyente a la Hacienda española y no presentará la declaración de la renta correspondiente al año 2022, según relata El Mundo.

A diferencia de España, en los Emiratos Árabes no hay que declarar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La normativa española de la hacienda pública entiende así que Don Juan Carlos ya no radicaría en España, ya que el núcleo principal o la base de sus actividades e intereses económicos ya no estarán en el país.

Además, la normativa española afirma que aunque Don Juan Carlos tenga una vivienda permanente en el Estado Español, se considerará residente si mantiene sus relaciones personales y económicas más estrechas en suelo nacional.

Los Emiratos Árabes otorgan de manera automática el certificado de residencia fiscal a las personas que demuestren que han residido durante más de 183 días en el país durante el año fiscal, siendo este otro punto a favor del monarca.

Las irregularidades que alejaron a Juan Carlos I de España

El rey emérito, que se fue del país en 2020 tras conocerse varias irregularidades, solo ha vuelto a visitar España desde su exilio a Abu Dabi en una ocasión, en mayo de 2022 cuando acudió a la Copa de España de Vela en Pontevedra, regresando a su nueva residencia horas más tarde.

El Mundo informó de que Juan Carlos I había sido obligado a pagar una sanción por no haber declarado el regalo de las cacerías a las que asistió desde su abdicación. Hacienda consideró que el rey emérito debería haber declarado cada una de las invitaciones a monterías en sus rentas correspondiente y sobre todo los vuelos que utilizó para ir.

Cuatro millones de euros serían los que pagó el rey emérito por vuelos privados a la Fundación Zagatka, del que era dueño su primo Álvaro Orleans hasta 2018 para liquidar a la Agencia Tributaria. Otra liquidación fue cuando pagó al empresario mexicano, Allen Sanginés, un total de 678.393 euros por el mismo motivo.

La "vuelta" del Rey Emérito

Después de que el 7 de marzo de 2022 la fiscalía española archivara todas sus investigaciones por sus negocios y dinero fraudulento en el extranjero, envío una carta a su hijo el Rey Felipe VI. En esta carta afirmaba que "me parece que es oportuno considerar mi retorno a España, aunque no de manera inmediata. Prefiero en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo me afectan a mí, continuar residente de forma permanente y estable en Abu Dabi", según relata El Nacional.

Vuelta que consideró, pero que no llevó acabo y que ahora se ve cada más lejos, una vez se traslade de forma oficial su residencia fiscal a Emiratos Árabes.