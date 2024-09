Las reacciones en el Telegram de Alvise al saber que cobró 100.000 euros: “Me has decepcionado”

Alvise Pérez, eurodiputado de Se Acabó La Fiesta, está siendo investigado por su relación con la presunta estafa piramidal de Madeira Invest. Recientemente ha reconocido en su canal de Telegram que cobró la cantidad de 100.000 euros en efectivo, ironizando y defendiendo su posición de autónomo. "¿Quién no ha hecho sacrificios de moral para llegar donde está?".

"¿He cobrado por mi trabajo sin factura? Sí, esa es la verdad", confesó Alvise en un vídeo de su canal de Telegram tras la denuncia remitida por la Fiscalía General del Estado al Supremo.

Entre los escándalos en los que se está viendo envuelto, la Justicia ha ordenado investigar nuevamente a Alvise por publicar, esta vez, una foto de la hija de Pedro Sánchez. Supuestamente, la fotografía se difundió sin permiso.

En un auto del pasado 9 de septiembre, el tribunal acordó revocar el archivo de esta investigación decretado por el juzgado de instrucción 1 el pasado 27 de mayo de 2024 que consideraba que no constituía infracción penal alguna, aunque la Fiscalía recurrió el sobreseimiento de la causa que, finalmente volverá a ser investigada.

Las ardillas, decepcionadas

A los miles de seguidores de Alvise se les conoce como ardillas, quienes ahora se muestran molestos porque se han visto engañados por su líder. "Ni has donado tu sueldo, ni has rechazado el millón, sino todo lo contrario. La ardilla se convirtió en rata de cloaca...", dice un seguidor en un mensaje de X.

Comentarios del tipo "nos has engañado", "me has decepcionado" o "farsante" son muy comunes entre quienes antes eran fieles seguidores del líder de Se Acabó La Fiesta y que ahora le tachan de manipulador y mentiroso.