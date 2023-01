Reacciones tras el ataque de Algeciras: Moreno pide calma tras las declaraciones de Abascal y Vox

Este miércoles 25 de enero, en torno a las 19.00 horas un hombre entró en la parroquia de Santa María Auxiliadora de Algeciras y apuñaló al vicario salesiano Antonio Rodríguez hiriéndolo de gravedad. Los hechos ocurrieron en la capilla de San Isidro cuando la Rodríguez, de 74 años, se encontraba celebrando la eucaristía de las siete de la tarde.

A continuación, el presunto autor de los hechos, Yasin Kanza un joven marroquí de 25 años, entró a la Iglesia de Nuestra Señora de La Palma, done causó varios destrozos y atacó con el machete al sacristán Diego Valencia, que consiguió huir del templo pero terminó muriendo a causa de las heridas.

Tras esto, el atacante se trasladó hasta la Capilla de Europa, situada en frente al anterior y aporreó la puerta, pero terminó marchándose del lugar porque la iglesia estaba cerrada.

Además, del fallecido y del vicario herido de gravedad, otras tres personas han resultado heridas durante estos ataques. Por su parte, el atacante ha sido detenido por la Policía Nacional mientras gritaba "muerte a los cristianos" y "Alá es grande", que está investigando si se trata de un ataque con fines yihadistas.

Reacciones políticas

Los políticos no han tardado en reaccionar a lo sucedido, mostrando sus condolencias a las víctimas y familiares y el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre ellos, está le presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha publicado un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha confirmado que el ministro Grande-Marlaska se trasladará durante esta mañana a Algeciras "para seguir sobre el terreno las investigaciones sobre el ataque producido ayer y mostrar su solidaridad y apoyo a los familiares de la víctima y a los heridos".

Asimismo, en la línea del presidente Sánchez, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez- Feijóo, también ha querido trasladar su apoyo a los heridos y el pésame a la familia del sacristán.

La vicepresidenta Segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha enviado todo su "cariño y afecto a los familiares y amigos del sacristán asesinado ayer en Algeciras y todo el ánimo en su recuperación a las personas heridas". Además, ha recordado que "España es un país diverso y orgulloso de la libertad de culto. Vamos a conseguir que siga prevaleciendo la convivencia".

Sin embargo, también ha surgido la confrontación entre varios políticos después del mensaje emitido por el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha aprovechado el suceso para cargar contra la inmigración ilegal. "Entró ilegalmente en España, tenía una orden de expulsión, estaba vigilado por yihadismo, era okupa. ¿Cuántos habrá como él en España? Las mafias de tráfico de personas y los políticos que les abren las fronteras y los riegan a subvenciones no pueden ocultar su responsabilidad", ha declarado.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, no ha dudado en censurar las palabras del líder de Vox, que ha calificado como "miserable" y acusa a la ultraderecha de "extender el odio" contra la inmigración.

Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla ha realizado "un llamamiento a la serenidad y la calma, y a mantener la convivencia pacífica en Andalucía". "Confío en que lo antes posible se puedan aclarar los detalles de la investigación. Todos condenamos este asesinato repugnante", ha matizado.

La Iglesia católica condena el ataque

Al igual que los políticos, varios miembros de la Iglesia católica se han pronunciado en contra del ataque que ha acabado con la vida de una persona y otras tres han resultado heridas. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha condenado "con toda firmeza" los hechos y ha hecho una "llamada a trabajar todos unidos para construir un mundo en paz". Además, el arzobispo ha añadido: "Nos unimos al dolor de la Diócesis hermana de Cádiz y de su Obispo, y condenamos con toda firmeza este atentado y todo tipo de violencia".

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, también se ha unido al hilo de mensajes manifestado su "condena más absoluta". Sin embargo, ha solicitado "no demonizar" a ningún colectivo ni identificar este atentado con la religión islámica.

"En España tenemos la experiencia del peligro de demonizar colectivos. Cuando este país sufría el azote terrible del terrorismo no se podía caer, y se cayó en alguna ocasión, en la identificación entre terroristas y el noble, el leal y trabajador pueblo vasco. Cuando murió Francisco Tomás y Valiente el grito fue 'vascos sí, ETA no', no podemos caer en provocaciones, ni echar leña al fuego, ni caer en demagogias, ni identificar terrorismo con ninguna fe", ha dicho.