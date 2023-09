El TS da la razón a Pérez de los Cobos en el recurso contra la decisión de no ascenderlo a general de Marlaska

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos presentó tres recursos ante el Tribunal Supremo (TS) contra la decisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de no proponerle como general de Brigada ante el Consejo de Ministros. El TS ha dado la razón a Pérez de los Cobos estimando sus recursos.

Marlaska justificó su decisión de no promover a Pérez de los Cobos a pesar de que estaba en el puesto número uno de los candidatos que habían solicitado el ascenso, alegando que "los ascensos los decide el Gobierno". Confirmó que el procedimiento se estudia en el Consejo de Ministros a propuesta de Interior y Defensa y que este rechazo "no es una excepción ni nada extraordinario".

Según el ministro del Interior, no se asciende de coronel a general "por el orden de evaluación" que realiza el Consejo Superior de la Guardia Civil, sino que "depende de las necesidades y requisitos para los puestos que hay".

Ahora, el Supremo ha dado la razón a Pérez de los Cobos, por segunda vez, después de que lo restituyese en agosto como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, tras haber sido cesado del cargo en 2020.

El coronel afirmó en uno de sus recursos que su cese era una "directa consecuencia de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal", como hubiera ocurrido en el caso de "informar a los responsables políticos del Ministerio de Interior de una investigación sometida a la más estricta reserva".

En un primer momento, el juez de la Audiencia Nacional Celestino Salgado apuntó como "ilegal" el cese del coronel ya que consideraban que la motivación no era "real" o, como poco, no se ajustaba "a la realidad". Pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo dio la razón a la Abogacía del Estado, al estimar que no hubo "desviación de poder" por deberse a una pérdida de confianza.

Sin embargo, el 28 e marzo el Supremo dio la razón al coronel, por lo que tuvo que ser restituido en su cargo.