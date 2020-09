Rajoy evita responder sobre Kitchen: "No me haga preguntas porque no las voy a oír"

Según ha publicado El País, Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, evita pronunciarse sobre la Operación Kitchen a pesar de la insistencia de uno de los periodistas del citado medio. "No me haga preguntas porque no las voy a oír. Y así no podrá usted decir que no le he respondido", declaró.

"Yo no soy un personaje público, ya no", aseveró el expresidente del Gobierno.

Rajoy fue el líder de Partido Popular durante los años en los que se produjo la presunta trama de espionaje hacia el extesorero de la formación, Luis Bárcenas, que ahora está siendo investigada tras conocerse un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Dicho informe señalaría al expresidente como uno de los conocedores de la trama.

Según las informaciones, la cúpula del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz ordenó espiar a Bárcenas después de que saliera a la luz que este poseía documentos que comprometían la financiación del partido.

El informe de Asuntos Internos fue remitido al juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, e incluye grabaciones incautadas a José Villarejo. En este, se determina que hubo una posible trama de espionaje ilegal entre 2013 y 2014, en la que estarían implicadas personalidades del partido como Jorge Fernández Díaz, Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro.

La supuesta operación habría estado "coordinada" por el ya imputado Francisco Martínez, secretario de estado de Seguridad durante esos años, y Mariano Rajoy habría tenido "conocimiento" de estos actos, ya que, según la Fiscalía Anticorrupción, en los audios estaría citado como "el Asturiano".