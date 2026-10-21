Quién es Pedro Vázquez Jarava: el teniente general de la Guardia Civil declarado culpable por el caso cuarteles

El jurado popular ha declarado culpables este miércoles por un delito de cohecho al teniente general de la Guardia Civil, Pedro Vázquez Jarava y al empresario Ángel Ramón Tejera de León, ambos acusados en el juicio por el caso Cuarteles celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid.

La causa investigaba si Jarava favoreció al empresario Tejera de León con la adjudicación irregular de 120 contratos menores entre 2008 y 2019 en 13 comandancias repartidas por el territorio español por un valor total de 3,3 millones de euros, presuntamente a cambio de dádivas como viajes, estancia en hoteles o entregas de dinero en efectivo.

De este modo, el jurado popular ha concluido por unanimidad que todos los hechos por los que han sido acusados Vázquez Jarava y Tejera de León han sido probados. Asimismo, el jurado ha manifestado su oposición a la suspensión de la pena y al indulto que pudiese darse en la sentencia.

Quién es Pedro Vázquez Jarava

Pedro Vázquez Jarava es un teniente general retirado de la Guardia Civil que alcanzó uno de los rangos más elevados de esta institución. Nacido en Villamartín, Cádiz, en 1954, desarrolló una extensa carrera profesional en la que ocupó diferentes puestos de responsabilidad relacionados con el mando, la gestión de personal, la organización interna y los recursos económicos del cuerpo.

Su trayectoria alcanzó su momento álgido tras ser ascendido a teniente general en diciembre de 2012 y su posterior designación para dirigir el Mando de Apoyo e Innovación en 2017.

Sin embargo, su carrera se vio manchada después de que en 2019 se iniciara una investigación contra Jarava por un delito de cohecho. El teniente general habría ayudado al empresario Ángel Ramón Tejera de León para conseguir la adjudicación de más de 100 contratos públicos en 13 comandancias repartidas por el territorio español por más de 3,3 millones de euros.

En ese momento, Jarava era jefe del Mando de Apoyo e Innovación de una subdirección general del Instituto Armado, y a cambio de la ayuda, el teniente habría obtenido un beneficio económico, regalos y viajes.

Según la Fiscalía, la amistad entre el teniente general y Tejera de León acabó derivando en una relación de lucro entre ambos. Y es que entre las dádivas que se han investigado se encuentran los viajes a Canarias y Milán del teniente. Por otro lado, la Fiscalía ha sostenido además que determinadas empresas adjudicatarias subcontrataban posteriormente los trabajos a terceros.

Tal es la relevancia del asunto que varios representantes de asociaciones profesionales de la Guardia Civil han acudido al juicio, destacando la importancia del procedimiento al tratarse de la primera ocasión en que un teniente general del cuerpo se sienta ante un tribunal por estos hechos.

La AUGC "celebra" la resolución

Una vez conocida la decisión del jurado popular, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha valorado "muy positivamente" el veredicto, destacando que "nadie está por encima de la ley".

En un comunicado difundido este miércoles, la asociación ha reaccionado al veredicto, en una causa en la que se ha personado como acusación popular. "Este veredicto demuestra que en la Guardia Civil nadie está por encima de la ley, tampoco quien ocupa la cúspide del escalafón", sostiene la asociación en el comunicado, calificando de "hecho sin precedentes" que un mando de ese rango sea juzgado y declarado culpable por corrupción.

Asimismo, recuerdan que se personaron como acusación popular porque los fondos que se desviaron "eran los que debían destinarse a mejorar los acuartelamientos donde viven y trabajan miles de guardias civiles y sus familias".