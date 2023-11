Puigdemont se resiste al acuerdo

El acuerdo sobre la ley de amnistía tendrá que esperar. Contra todo pronóstico de la dirección de Ferraz, ambas delegaciones de PSOE y Junts se han levantado hoy de la mesa de la que tenía que haber salido por fin el Sí definitivo de Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez.

Y aunque fuentes de ambas partes no se refieren directamente a ella, parece que el escollo principal está en la condena por corrupción a Laura Borrás. Condena que no tiene nada que ver con el Procés, pero que Puigdemont está empeñado en que Borrás no cumpla, en lo que respecta a los 13 años de inhabilitación para ejercer cargo público, ya que esto le impediría volver a presentarse en próximas citas electorales.

Recordemos que Borrás fue condenada también a cuatro años y medio de cárcel por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la juzgó y estimó oportuno que no cumpliera, según dictó en la misma sentencia.

Desde Junts reconocen que "flecos" como este siguen siendo la causa de que no se pueda anunciar un acuerdo para la investidura de Sánchez como se preveía hoy mismo. Pero hay otros encausados que de momento tampoco entran en la lista de la amnistía y que desde la Secretaría General de Junts se quiere incluir. Otros "soldados tirados" que de momento no han entrado en la amnistía "para VIPS", como apunta el propio Jordi Turull, partidario de prolongar el suspense hasta que sea necesario. Desde el PSOE lamentan que Puigdemont quiera aprovechar la inercia de la "amnistía para todos" para que la expresidenta del Parlament de Cataluña entre a formar parte de ella, cuando "su caso es claramente distinto a los encausados en el Procés".

Y mientras el temor se extiende en los socios del PSOE, especialmente en Sumar y En Comú Podem que animaban esta mañana a ambas delegaciones a llegar a un acuerdo con urgencia "porque está en juego un gobierno progresista" decía Aina Vidal de En Comú Podem -que rechaza, por cierto, que Borrás entre en el paquete de los amnistiados-, mientras que el negociador de Sumar, Jaume Asens, aseguraba esta misma mañana en TVE que por lo que dice saber, Junts ya había excluido de la negociación a Laura Borrás para que no formara parte de los amnistiados.