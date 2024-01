PSOE-A Coruña: Convención de convencidos

Otras fuentes del gobierno, presentes en esta convención creen que el PP está exagerando las palabras de Teresa Ribera cuando en realidad lo dicho por la ministra "es una tormenta en un vaso de agua".

El patinazo de Ribera

A la vista de que los paneles son a puerta cerrada, los pasillos siguen siendo el ágora preferida de los más de 100 periodistas acreditados para pulsar el estado anímico del partido. “Buenas sensaciones… sino fuera por algún resbalón de invierno”, decía alguna voz cercana a la dirección del PSOE.

Y es que lo más comentado en este segundo día sigue siendo lo dicho por la ministra Teresa Ribera, que señalaba ayer al juez García Castellón diciendo de él que “este juez nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en la misma dirección, que tiene una implicación política importante, y suele salir a colación en momentos sensibles", por investigar al socio Carles Puigdemont.

Nadie en el partido puede estar a gusto con lo dicho por Ribera aunque la defiendan en público, eso sí, poniendo también una vela a la justicia y reconociendo su independencia. Así lo decía la Portavoz del gobierno, Pilar Alegría que interpretaba las palabras de Ribera y sin dejar de defenderla señalaba que ”la vicepresidenta intentó trasladar la misma posición que desde el gobierno llevamos ejecutando desde el primer día”, aunque añadía “a veces, ciertamente nos pueden gustar más o menos algún tipo de resolución judicial, pero el respeto (a la justicia) prevalece por encima de todo”.

El PP tampoco respeta a los jueces

Eso decían otros socialistas con peso a la entrada de la Convención Política de A Coruña, que no olvidan que la mejor defensa es un buen ataque… al Partido Popular. Y así, la número 2 del partido, María Jesús Montero, en el foro abierto con el candidato a la Xunta de Galicia Gómez Besteiro criticaba al portavoz del Partido Popular refiriéndose a él como "este que habéis mandado para Madrid, el que tiene menos pelo, Miguel Tellado", que dice que el PSOE está utilizando el Watergate del PP (las revelaciones judiciales sobre la presunta trama de espionaje del gobierno de Rajoy al independentismo catalán) como cortina de humo para tapar la Ley de Amnistía, cuando lo primero que hay que hacer -decía Montero- es respetar a las instituciones públicas Estado.

Otra voz autorizada de Moncloa nos recordaba en los pasillos de esta convención política que “quien ha suspendido en respeto a la justicia a sido Núñez Feijóo, diciendo que somos un gobierno ilegítimo, poniendo en cuestión la legitimidad del Tribunal Constitucional o como cuando el PP estaba en el gobierno utilizaba todos los recursos para espiar y extorsionar a los opositores políticos”, en referencia a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya.

Illa, salvador de la amnistía, a su pesar.

Y luego está la de la Ley de Amnistía. Porque aunque no hay panel de debate sobre ella la palabra maldita se cuela por todas partes: en cada corrillo, en cada mesa de debate o a las puertas del Palexco de A Coruña, donde el PSOE celebra su doblete político; su Convención y Comité Federal.

"Que no quede ninguna duda: la ley de Amnistía es lógica. “Es una ley para la normalización de Cataluña y por la convivencia”. Este mensaje no lo dice cualquiera, lo dice el líder del PSC Salvador Illa, preguntado sobre la conveniencia o no de una ley que él mismo rechazaba hace unos meses y que será piedra de toque para su futura campaña electoral en Cataluña.

Y mientras siguen los paneles de debate, siguen las preguntas de los medios a los dirigentes invitados a esta convención, sobre todo para hablar de la Ley de Amnistía. Entre ellos, la figura que más padece el nuevo discurso de Pedro Sánchez, dadas las circunstancias: Salvador Illa, líder de los socialistas catalanes, que a la entrada del evento defendía a media voz que “le parece lógico impulsar una ley para mirar hacia adelante, para que avancemos y por la normalización institucional política y social de Cataluña. Por eso es lógico que esto (la amnistía) se recoja en los documentos de esta convención” Y añadía “ eso es asumir el discurso de la concordia, del futuro, de mirar hacia adelante y si uno conoce un poco lo que está ocurriendo en Cataluña ve que la realidad va por donde decimos nosotros”.

Y después, Comité Federal...de ministros

Al término de la convención será el turno político del aparato del partido, con la celebración de un Comité Federal de trámite que incluirá cinco ministros más: el de Transporte, Óscar Puente; la ministra de Seguridad Social, Elma Sáiz; el ministro de Industria, Jordi Hereu; la ministra de Igualdad, Ana Redondo y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Todos ellos propuestos por Pedro Sánchez que clausura la Convención, el Comité Federal y rellena la Ejecutiva del partido con más gobierno todavía.