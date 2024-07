La propuesta en contra de la inmigración de Tellado desata las criticas entre del Gobierno al PP

Según el último balance del Ministerio del Interior, un total de 24.898 migrantes han llegado a España de forma irregular en lo que va de año, casi el doble (un 96%) que en el mismo periodo de 2023.

Además, desde enero hasta el 30 de junio de 2024, 19.257 (77,3%) lo han hecho a través de las Islas Canarias por vía marítima.

Sobre cómo combatir a inmigración ilegal ha sido preguntado, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Ángel Tellado, y su respuesta, ha desatado los reproches del Gobierno y otros partidos políticos al PP.

Tellado ha pedido al Gobierno que despliegue las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de cayucos a España. "El gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras e impedir la llegada de cayucos a España", ha indicado el dirigente popular.

Para ello, ha instado al Gobierno a "desplegar una serie de embarcaciones que impidan a esos cayucos, que ponen en riesgo la vida de las personas al salir al mar, que finalmente lleguen" a España. Así lo ha explicado en una entrevista en 'Espajo Público', de Antena 3.

Estas declaraciones han provocado las reacciones de numerosos representantes políticos, desde Marlaska hasta Santiago Abascal.

Marlaska descalifica la propuesta del PP

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descalificado este jueves la propuesta del PP y la ha tachado de "irresponsabilidad máxima", a la vez que ha acusado al partido de Alberto Núñez Feijóo de "desconocimiento" en materia migratoria.

Marlaska ha respondido así a las declaraciones en las que Feijóo hacía esta propuesta y que, según el ministro, se asemejan a las de la extrema derecha, y a las manifestaciones del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que insistía en esa medida y advertía que el Gobierno tiene medios para el control de las fronteras que no está utilizando, entre ellos, el uso de las Fuerzas Armadas.

El PP "no está a la altura de gobernar España"

El Gobierno ha mostrado su rechazo a esta propuesta del PP con comentarios como el de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, en un comentario en X, ha dicho que "el mayor éxito de las extremas derechas es conseguir que las derechas tradicionales asuman sus programas y discursos políticos. Cuando el PP copia las propuestas de Vox les legitima y demuestra que no está a la altura de gobernar España".

Belarra acusa a Tellado de aspirar al "racista del año"

La líder de Podemos, Ione Belarra, se ha cuestionado si el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, está optando a "algún concurso de racista del año" tras pedir al Gobierno que despliegue las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de cayucos a España, o su posición responde a su afán de abanderar la "bandera del odio" ante una posible repetición electoral en Cataluña.

"Yo solo me explico estas declaraciones por dos motivos bien porque Tellado se esté presentando a algún concurso a racista del año, o bien porque se huelen una repetición electoral en Cataluña y estén de nuevo en campaña electoral", ha lanzado a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara Baja.

Abascal ve "una estafa" que PP pida ahora buques de guerra contra la inmigración

El líder de Vox, Santiago Abascal, considera "una estafa" que desde el PP hayan pedido este jueves que se desplieguen buques de la Armada para impedir la llegada de cayucos a España después de que los 'populares' se mostrasen hace semanas a favor de tramitar la iniciativa legislativa popular para regularizar medio millón de migrantes .

"Nos parece que el Partido Popular está estafando a sus electores, porque recientemente en este Parlamento votó a favor de iniciar la regularización de medio millón de personas", ha afeado este jueves a su llegada al Pleno del Congreso.

Ángel Víctor Torres insiste en el reparto obligatorio

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reprocha al PP que proponga ahora desplegar a las Fuerzas Armadas para contener la migración en Canarias después de ocho meses negociando un acuerdo y a solo unos días de que se celebre una conferencia sectorial e insiste en pedir a los de Alberto Núñez Feijóo que acepten un reparto obligatorio de menores no acompañados entre comunidades autónomas.

"Es necesario su voto y también su apoyo, su colaboración y por tanto, la respuesta es sí o no a esta cuestión", ha señalado. No obstante, no ha cerrado por completo la puerta a la propuesta del PP al señalar que ha habido "mucho tiempo atrás" y hay "mucho tiempo por delante" para debatir otras propuestas.

Rufián critica al PP: "En vez de combatir a la ultraderecha, la imita"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reprochado al PP que en vez de combatir a la "ultraderecha" opten por "imitarla", después de que los 'populares' hayan propuesto este jueves que se desplieguen buques de la Armada para impedir la llegada de cayucos a España a las costas españolas.

"Ojalá pasara como en otros países que combaten y no la imitan", ha reclamado al ser preguntado por el asunto este jueves a su llegada al Pleno del Congreso.

si se aplicasen las leyes propuestas por PP y Vox, "los dos mejores jugadores de la Selección Española no estarían jugando en la Selección Española

A su juicio, si se aplicasen las leyes propuestas por PP y Vox, "los dos mejores jugadores de la Selección Española no estarían jugando en la Selección Española, con lo cual la Selección Española no empataría ni con Andorra", ha ironizado, en referencia a Nico Williams y Yamine Lamal.

Patxi López sobre la propuesta del PP: "¿Lo siguiente es bombardearlos?"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, se ha mostrado en contra de la propuesta lanzada este jueves por el PP para desplegar a las Fuerzas Armadas para contener la llegada de inmigrantes irregulares a las costas de Canarias. "¿Lo siguiente que es bombardearlos para que no lleguen"?, ha lanzado.

"Es que es tremendo", ha apuntado López en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, al tiempo que ha pedido al PP y las comunidades autónomas en las que gobierna que acepten la "cuota de solidaridad que les corresponde" para acoger a los menores no acompañados que llegan a las costas españolas.