El PP votará "no" en la moción de censura de Vox

Según publica el diario 'La Razón', la decisión sobre el sentido del voto del PP de Pablo Casado en la moción de censura de Vox está tomada desde hace semanas. Los populares votarán "no".

Aunque el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se muestra incómodo y se resiste a anunciar públicamente qué votarán sus diputados en la moción de censura de Vox, el diario 'La Razón informa de que la decisión está tomada desde hace semanas y el PP votará "no".

Los populares reconocen en privado que la decisión sobre el sentido del voto está tomada desde hace semanas pero se desconoce la razón por la que no lo quieren reconocer públicamente. La Razón informa de que el PP votará "no", pero deja la puerta abierta a que pueda haber finalmente un cambio de postura, aunque sería una sorpresa, indica el periódico.

El partido de Pablo Casado tampoco ha querido confirmar si será el líder del partido el que defienda su postura en el Congreso, aunque se da por hecho que lo hará puesto que sí intervendrán los líderes de los demás partidos.

Temen que no haya unidad de voto

Lo que sí temen los populares es que no haya unidad de voto en sus filas, porque creen que Cayetana Álvarez de Toledo puede abstenerse tras su vídeo defendiendo el "no al no".

Vox registró la moción de censura en la Cámara Baja el 29 se septiembre por la gestión del Gobierno ante la pandemia del coronavirus. La Mesa del Congreso tiene que ratificar la celebración de la moción de censura, cuyos debates comenzarían, según las fuentes consultadas, el día 21 de octubre. Por parte de Vox protagonizará el debate, en primer lugar, su diputado por Barcelona y candidato a la Generalitat de Cataluña, Ignacio Garriga, quien compartirá tiempo con el líder de la formación, Santiago Abascal.

