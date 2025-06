Pedro Sánchez planea hacer cambios en la cúpula de UCO y mover a Rafael Yuste, el coronel jefe

El Gobierno de Pedro Sánchez, según cuenta El Confidencial, prepara una remodelación estratégica en la cúpula de la Guardia Civil con el objetivo de desplazar al actual jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), el coronel Rafael Yuste. Moncloa estudia ascender a Yuste al rango de general, un movimiento que, aunque a priori podría interpretarse como un reconocimiento a su trayectoria, en la práctica serviría para forzar su salida de la UCO y designar en su lugar a un mando considerado más afín y manejable.

La maniobra se produce en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, porque siguen avanzando las investigaciones judiciales sobre los casos que afectan directamente al entorno del presidente, como el caso Cerdán y el de su propia mujer, Begoña Gómez. Ambos expedientes están siendo instruidos judicialmente por la UCO, lo que ha situado a esta unidad en el foco de la tensión política. El presidente incluso señaló a la UCO en una reciente carta a su militancia, acusándola de favorecer los intereses de la derecha con sus informes.

Yuste, considerado un mando de prestigio en el Instituto Armado y número uno de su promoción, completó el curso necesario para ascender a general el pasado invierno. No obstante, por criterios ordinarios de antigüedad y edad, su ascenso no debería producirse hasta julio de 2026. Moncloa, sin embargo, planea acelerar los tiempos y utilizar la promoción como un pretexto institucional para reubicarlo en otro destino, fuera del mando operativo de las investigaciones más sensibles para el Gobierno.

Más movimientos

Según fuentes cercanas a Interior, el Ejecutivo también estudia relevar al general Alfonso López Malo, superior directo de Yuste y actual jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Como en el caso de Yuste, su posible ascenso a general de división permitiría al Gobierno desplazarlo a otro cargo y facilitar la entrada de mandos presuntamente más dóciles en áreas clave de investigación.

La operación, que se está perfilando desde Moncloa en coordinación con la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, figura de confianza del sanchismo, incluiría una cascada de nombramientos bajo el argumento de una renovación estructural del cuerpo. Varias vacantes de general permanecen abiertas desde hace meses, lo que abre la puerta a este reajuste orgánico que, sin embargo, para algunos sectores dentro del Instituto Armado, responde más a motivaciones políticas que técnicas.

El Gobierno y la UCO

Las presiones del Gobierno sobre la UCO no son nuevas. Desde antes de que estallara el caso Koldo, los investigadores han denunciado intentos de interferencia, intentos de marcar ritmos en los informes o incluso influencias sobre el contenido de las conclusiones remitidas a los jueces. Hasta ahora, Yuste ha resistido las presiones, blindando a su equipo frente a las intromisiones políticas, una actitud que ha convertido su salida en prioritaria para el Ejecutivo.

La Guardia Civil responde

La Guardia Civil aseguró este lunes que el eventual relevo del coronel Rafael Vicente Yuste Arenillas al frente de la UCO debido a su ascenso a general no implica que se le vaya a sustituir y que no hay fecha para un relevo, ya que depende de procesos internos y no de la actualidad de los casos de corrupción.

Fuentes del Instituto Armado informaron que el coronel ha realizado este año, al igual que sus compañeros de su promoción, el denominado curso de capacitación para el empleo de general, lo que se hace bajo el ámbito del Ministerio de Defensa. Indicaron que este curso es requisito para poder ascender a general, pero no significa que asciendan a todos los que lo completan.