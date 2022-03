Pedro Sánchez, entre los líderes peor valorados de la UE: solo está por delante de Putin y Xi Jinping

LEER MÁS El CIS de Tezanos dispara a PSOE, PP y Vox y hunde a Podemos

El CIS, que ha estrenado modelo de cálculo en su barómetro de marzo, ha vuelto a aupar al PSOE en la última encuesta, así como a PP y Vox a costa de Podemos. El organismo de Tezanos también ha preguntado por la valoración en el ámbito de la política, con Yolanda Díaz como política más valorada en España: incluso esta vez supera el aprobado, con un 5,23 sobre diez, por encima del 4,79 de Pedro Sánchez, que aún así sube tres décimas.

Más allá de los partidos y la política, el barómetro pregunta a los españoles por asuntos de actualidad, como la guerra en Ucrania.

Los españoles están muy preocupados por la invasión y sus consecuencias económicas y respaldan abrumadoramente ayudar a los ucranianos y acoger a refugiados, y el 70,9 por ciento respalda enviar armas desde la OTAN para que se defiendan.

Sánchez, de los líderes peor valorados

Además, los ciudadanos evalúan el papel que han desempeñado en esta crisis los líderes mundiales, concediendo la máxima nota al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski (7,35) y la mínima al ruso Vladímir Putin (1,35), en tanto que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, se queda en séptimo lugar con un 5,39, solo por delante del chino Xi Jinping (3,44) y del propio Putin.

La encuesta, en la que no se pide la opinión sobre la decisión del Gobierno de enviar armas directamente a la resistencia ucraniana, sí plantea si la OTAN debería intervenir militarmente en ayuda de Ucrania si Rusia no se retira, algo que ve con buenos ojos el 51,9 por ciento frente a un 35,4 que confiesa no estar de acuerdo.

Los españoles, muy preocupados por la guerra en Ucrania

El estudio del CIS apunta que la preocupación de los españoles por la guerra de Ucrania es enorme, al menos así lo confiesa un 86,4 por ciento de los encuestados que aseguran estar "muy" o "bastante" preocupados.

Y se mantiene esa preocupación al interrogarles si creen posible que Rusia invada otros países del Este, porque lo corrobora el 75,3 por ciento.

Convencidos de que lo que está ocurriendo en Ucrania concierne a la UE (así lo admite el 95,7 por ciento) y a España (82,7), los españoles temen que las consecuencias de la invasión sean "muchas" o "bastantes" en el precio de los carburantes (94 por ciento), así como en su situación económica (84,5 por ciento) y en el precio y suministro de productos agrícolas (82,1).