Pedro Sánchez: "No contemplo un confinamiento en el país"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos tras el aumento en las cifras de nuevos contagios, que se han disparado en las últimas semanas. Asimismo, ha recordado que esta segunda ola no es igual que la primera que vivimos en marzo porque, aunque el virus es peligroso, el sistema está mucho más preparado para enfrentarlo.

En ese sentido, ha dicho que en la primera ola se detectaba sólo 1 caso de cada 10, mientras que ahora se detectan 6 o 7 casos de cada 10: "La letalidad que estamos viendo en esta segunda ola es muy inferior a la que vimos en la primera porque la edad media de contagios ha bajado. Y aunque la presión hospitalaria está creciendo, no lo está siendo de la misma manera".

Sánchez ha afirmado que no contempla un confinamiento en el país, aunque ha aclarado que no se puede cerrar ninguna puerta porque estamos hablando de un virus desconocido: "Tenemos los instrumentos perfectamente delimitados en las comunidades autónomas para doblegar la curva". No obstante, ha recordado que hablar de Estado de alarma no implica necesariamente hablar de confinamiento porque se ha visto que en la primera ola estaba en vigor el Estado de alarma, pero no había un confinamiento como el que hubo el mes de marzo.

Se ha referido también a la reunión que el próximo lunes a las 12:00 horas mantendrá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras enviarle una carta en la que le pedía ese encuentro para analizar la situación en la región: "Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los madrileños. El Gobierno de España va a ir el lunes a la Puerta del Sol a ayudar y a apoyar, no vamos a juzgar ni a evaluar a nadie".

En esa línea, ha insistido en que lo que va a hacer es poner a disposición de todos los recursos del Estado para volver a doblegar la curva en Madrid. El hecho de que la reunión se celebre en la sede del Gobierno madrileño ha dicho que fue una propuesta suya como un muestra de proximidad y empatía.

El presidente del Gobierno ha instado a eliminar la lucha partidista del combate contra el virus porque cree que todos deben hacer frente a un enemigo común.

"Hay que desterrar la lucha partidista y arrimar el hombro", ha recalcado antes de lamentar la actitud del líder del PP, Pablo Casado, en este asunto.

Sánchez, que ha animado a los ciudadanos a vacunarse contra la gripe especialmente en un momento como el actual, ha defendido la labor del director del Centro de Coordinación de Alertas, Fernando Simón, y se ha mostrado convencido de que habrá acuerdo para la renovación de los ERTE.

