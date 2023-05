Pedro Sánchez se apunta el tanto del acuerdo entre patronal y sindicatos para la subida salarial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado la sesión de control al Gobierno para adjudicarse el mérito del acuerdo entre patronal y sindicatos y de la paz social.

La número dos del PP. Cuca Gamarra, le ha recordado al presidente que "aquí el Gobierno no ha hecho nada porque la autoría es de los agentes sociales". Le acusa Cuca Gamarra además de tener como socio a un partido que tiene a 44 condenados por su relación con ETA en las listas a las autonómicas.

En el Gobierno se felicitan del pacto que se firma en una hora y en cuya negociación no han intervenido. Se oficializa la firma sin presencia de ningún miembro del Gobierno.

En su intervención en el Congreso de los Diputados, Sánchez ha atribuido a méritos del Gobierno el acuerdo salarial que van a firmar los agentes sociales y que según el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, va a garantizar la paz social hasta 2025.

Esta paz social, según Pedro Sánchez, se debe a que el Gobierno recuperó el diálogo social que el PP "desmanteló".

El Gobierno queda fuera de la firma

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi explicaba ayer junto al líder de UGT, Pepe Álvarez, en 'Más de uno' que el acuerdo ANC es bipartito, entre las empresas y los trabajadores, es decir, no está el Gobierno de Pedro Sánchez implicado por lo que justifican que no estará ningún miembro del Ejecutivo en la firma.

"Es poner en valor lo que hemos hecho nosotros, no estamos vetando a nadie, pero es algo interno nuestro", declaraba. El líder de UGT señalaba que su ausencia será "por razones obvias, lo vamos a hacer los que firmamos y no va a estar nadie más. Llegamos a un acuerdo muy cercano en el tiempo a las elecciones políticas, no era esa la intención".