Pedro Sánchez, en directo en La Sexta: entrevista en directo hoy, cumbre de la OTAN, gasto en defensa y últimas noticias hoy

"Hay muchísima incertidumbre"

"Hay muchísima incertidumbre ante cuáles pueden ser las medidas que tome Putin. No es lo mismo un escenario económico con corte suministro de gas en Europa en el invierno a que no lo haya. El Gobierno de España estará siempre en primera línea defendiendo a la clase media y trabajadora de este país. Tendremos que ser solidarios, responsables y conscientes de que el precio que podemos pagar es alto, pero el precio de no hacer nada y permitir que Putin continúe con su espíritu imperialista puede ser, a la larga, mucho más calamitoso".