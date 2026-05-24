Patxi López defiende a Zapatero tras su imputación en el 'caso Plus Ultra': "No se ha demostrado absolutamente nada"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha defendido al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocerse su imputación por la trama de corrupción en el caso 'Plus Ultra'. El dirigente socialista ha reclamado "pruebas" antes de juzgar públicamente a Zapatero y ha exigido tajantemente que se garantice la presunción de inocencia. "Seguimos diciendo lo que dijimos el primer día: que la Justicia ejerza su papel, que investigue y que ponga pruebas encima", ha aclarado el socialista.

Durante su intervención, Patxi López ha lamentado la ligereza con la que se está opinando del proceso judicial y que se conozca como la "trama Zapatero". "Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en cinco años prácticamente con Zapatero", ha asegurado López. En este sentido, Patxi López ha manifestado que en toda democracia se tiene que "demostrar la culpabilidad, no la inocencia" y ha insistido en que "todavía no se ha demostrado absolutamente nada". Además, López ha querido utilizar su intervención para ensalzar el legado del presidente asegurando que no les cuadra que "Zapatero se haya corrompido" al tratarse de un líder que transformó el país con nuevos derechos y libertades.

"El Gobierno sigue gobernando"

Patxi López ha querido contraponer el escenario judicial afirmando que el Gobierno "sigue gobernando" citando el crecimiento económico en España y diversas mejoras que, como ha dicho López, están llevando a cabo en el país.

Con la vista puesta en las elecciones municipales del próximo año, el portavoz socialista ha arremetido contra la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo por las distintas alianzas con Vox que están surgiendo tanto en autonomías como en distintas localidades. Además, ha afirmado que ahora el PP "depende más que nunca del partido de Santiago Abascal" y ha tildado de "racistas, xenófobas e inhumanas" las políticas impulsadas por el bloque de la derecha y ha denunciado que retroceden al país a "tiempos de dictadura".

Tellado sobre la imputación de Zapatero: "El mayor escándalo de la política española"

Por su parte, Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha calificado la imputación del expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, como el "mayor escándalo" que ha vivido la política española. En este sentido, ha situado a Zapatero como la "reina madre de todas las corrupciones del Gobierno".

El dirigente de los populares ha afirmado que esta situación judicial supone la caída del "referente del sanchismo" y ha ironizado tajante sobre el tema: "La putrefacción del sanchismo ha alcanzado hasta a Bambi, que era como le bautizaban sus propios compañeros. Quisieron hacernos creer que este socialismo se inspiraba en ese cerbatillo de Disney y, en realidad, era una película de gánsteres".

Tellado, en su intervención, también ha exigido saber qué miembros del Consejo de Ministros apoyaron la toma de decisiones para reportar presuntas comisiones ilegales en el caso Plus Ultra. El popular ha criticado que se destinaran 53 millones de euros para rescatar una aerolínea que "representa el 0,03% del tráfico aéreo español".