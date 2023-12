Patxi López defiende la amnistía ante las críticas de la derecha: "Cuanto más nos amenazan, más convencidos estamos"

Patxi López ha defendido este martes la Ley de Amnistía ante el Pleno de la Cámara ante los ataques de la derecha que acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de quebrar la igualdad entre los ciudadanos.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso ha incidido en que se trata de una medida "excepcional" que no implica "pedir perdón ni perdonar" y acusando al PP de "meter miedo" a la ciudadanía.

El dirigente socialista se ha afanado en desmontar las críticas que los 'populares' vienen vertiendo contra esta norma que el PSOE pactó con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Así, ha negado que suponga una "humillación" del Estado de Derecho, que sea inconstitucional o que coche con el Derecho Comunitario.

Acusa al PP de "alimentar el conflicto"

"Ustedes tienen el derecho a protestar y a patalear, pero no pueden engañar a la gente diciendo que lo hacen en nombre de la democracia, del Estado de Derecho, de la Constitución y de la igualdad porque es radicalmente falso", ha clamado López, quien ha recriminado al PP que quiera "alimentar el conflicto".

El dirigente socialista ha vuelto a poner en valor las "valientes" decisiones que con "coraje", ha dicho, ha ido tomando el Gobierno de Sánchez en los últimos años y que han contribuido a "desinflamar" la crisis en Cataluña que heredó del Gobierno de Mariano Rajoy.

Recuerda las cesiones de Aznar a Pujol

En lugar de optar por "negar el problema, por la rabia o por mantener la confrontación hasta el infinito", ha destacado que los socialistas fueron dando pasos que han "funcionado". "Sólo dice que ahora estamos peor quien prefiere seguir viviendo en la confrontación permanente, aquel que abandona Cataluña para buscar a su costa votos en otros partes", ha deslizado López, quien ha presentado la amnistía como el siguiente paso "coherente" en ese camino "para la consecución de la concordia en Cataluña y de Cataluña con el resto de España".

López ha tachado de "ridículo" que el PP les reproche que la amnistía no estaba en el programa electoral del PSOE y le ha recordado que tampoco lo estaban todas las "cesiones" que en su día hizo José María Aznar a la Generalitat que presidía Jordi Pujol. También ha recordado a la bancada 'popular' que ninguno de sus miembros forma parte del Tribunal Constitucional que es el que deberá dirimir si la norma choca o no con la Carta Magna y se ha retrotraído a la aprobación en 1977 de la amnistía que, ha recalcado, "alumbró" la Transición y la propia Ley Fundamental.

Una medida "excepcional" pero no "inconstitucional"

"No habría Transición ni Constitución sin amnistía. La Constitución no la incluyó pero tampoco la excluyó ¿Qué sentido tendría que las mismas Cortes que dieron una amnistía en octubre de 1977 la prohibiese sólo unos meses después?", ha preguntado. A su juicio, "no se puede sostener que perdonar torturas, asesinatos y el sometimiento de todo un pueblo bajo una dictadura era tener sentido de Estado y superar la fractura en Cataluña con el mismo instrumento es romper España y acabar con la democracia".

En este punto, para rebatir la idea del PP de que esta ley supone la "humillación" del Estado de Derecho, López ha hecho hincapié en que "la amnistía no es pedir perdón, perdonar ni olvidar, sino poner la memoria y las lecciones de lo sucedido al servicio del interés general" y "sacar conclusiones para resolver problemas".

Como conclusión, ha asegurado que la amnistía es una medida "excepcional", pero no "inconstitucional" y ha achacado "hipocresía" al PP por no haber cuestionado nunca y haber usado "alegremente" la figura de los indultos, llegando a aprobar 1.445 en un sólo día. "Eso es mucho más de lo que estamos hablando ahora y se parecía mucho a una amnistía", ha comentado, remarcando que los indultos se conceden por gracia del Gobierno sin debate democrático y que, por contra, la amnistía se discute con luz y taquígrafos y requiere el aval de las Cortes.

Por último, López ha dado por hecho que la toma en consideración de la ley contará con el apoyo de los 121 diputados del PSOE y ha preguntado al PP si el objetivo de haber pedido que la votación sea de viva voz era "señalarles" en carteles "como los enemigos de España". "Apunten, 121, este es nuestro retrato y cuanto más nos amenazan, más convencidos estamos de lo que hacemos", ha remachado.