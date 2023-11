Patxi López asegura que la amnistía es una excusa para salir a la calle: "PP y Vox no aceptan el 'no' de las urnas"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, considera que la nueva concentración contra la amnistía en Madrid este sábado vuelve a juntar a Feijóo y Abascal porque "no acaban de aceptar" que la negativa que le dieron las urnas el pasado 23 de julio.

En declaraciones en un acto del PSE en Derio (Vizcaya), López ha señalado que los ciudadanos que se manifiestan tienen "todo el derecho a hacerlo", pero asegura que, con ellos, salen a la calle los líderes del PP y Vox y "no para protestar por la amnistía, sino porque no acaban de aceptar, no acaban de asimilar que la mayoría social de este país ha optado por tener un Gobierno progresista".

"No aceptan que Pedro Sánchez sea el presidente legítimo legal y democrático", insistió, recordando que en estas manifestaciones supuestamente contra la amnistía se han mostrado símbolos nazis, se ha gritado contra la Constitución, la monarquía y la policía y se ha deseado la muerte a Sánchez.

"No se puede ser ni condescendiente ni neutral con este tipo de actuaciones", conminó el portavoz socialista, "y por parte del Partido Popular estamos viendo un silencio" que calificó de "estruendoso". Un silencio que hizo extensivo a la noticia de los militares retirados que pedían un alzamiento al Ejército para destituir a Sánchez, ante la cual el PP "ha mirado para otro lado" pese a que "es golpismo".

Sobre la formación del futuro Gobierno progresista de coalición, Patxi López ha lamentado el enfrentamiento abierto entre Sumar y Podemos. "Las peleas internas en la izquierda no me gustan porque nos pueden llevar a esa división que siempre nos hace perder", enjuició.

Por último, sobre la dificultad de la legislatura, admitió que no será fácil, pero puntualizó que tampoco la anterior, y se declaró "convencido de que todas las fuerzas políticas que han apoyado el Gobierno apoyarán la subida de las pensiones y del salario y las políticas de becas y las políticas para reforzar el Estado del bienestar y las leyes que tengan que ver con aumentar derechos y libertades".