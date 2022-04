Pablo Iglesias admite que quizás se equivocó al señalar a Yolanda Díaz como su sucesora

LEER MÁS Marruecos coloca al revés la bandera española durante la cena de Mohamed VI y Pedro Sánchez

Pablo Iglesias, exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, ha admitido que no tiene claro que fuera un acierto nombrar directamente a Yolanda Díaz como su sucesora en el liderazgo del partido al salir del Ejecutivo, y que a lo mejor podría haber sido más conveniente convocar un proceso de primarias.

"No tengo claro que fuera lo correcto. Quizás lo que tendría que haber hecho era deja en manos de los partidos para que organizaran unas primarias, quizás hubiera sido mucho más previsible y democrático que dar mi opinión, que decir 'creo que esta compañera si ella lo decide debe estar al frente'. Quizás me equivoqué y quizás eso no fue un acierto", ha dicho en una entrevista en el programa 'Cafè d'idees' de RTVE.

La designación directa de Yolanda Díaz como su sucesora, según él mismo cuenta en su libro 'Verdades a la cara, Recuerdos de los años salvajes' que se publicará en los próximos días, la anunció sin que la propia ministra de Trabajo supiera ni quisiera que sucediera así.

¿Acerté o no acerté? Que lo juzgue la gente

Al ser preguntado por ello, Iglesias ha dicho que hizo "lo que en aquel momento consideraba lo correcto". "¿Acerté o no acerté? Que lo juzgue la gente. Entendía en aquel momento que la persona que debía hacer eso era Yolanda, y así se lo dije. Pero también sabía que si dejaba las cosas correr, y si al final eran las formaciones políticas las que tenían que abrir un proceso para elegir un liderazgo, Yolanda se iba a desentender", ha agregado.

Y es que también ha explicado que tiene la sensación de que si no hubiera explicitado su postura a favor de Díaz, hubiera recibido también la "crítica" de que, con su marcha, "dejaba todo en manos de la gente de su partido" y que si se convocaba primarias "cualquier candidato de Podemos" a lo mejor podía "arrasar".

Sánchez no tiene un plan para Cataluña

Más allá de la sucesión en Podemos, Iglesias ha afirmado que ni el PSOE ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tienen "un plan" para Cataluña, porque no ha habido una "discusión" en el partido sobre una cuestión que "les tensa mucho".

Iglesias ha apuntado que el PSOE "no tiene claro qué pondría encima de una mesa de negociación" y eso es "problemático" porque "sigue siendo un partido importantísimo".

"Lo que piensa la gente del PSC o del PSPV de las Islas Baleares es muy distinto de lo que piensan los cuadros del PSOE de Andalucía o de las Castillas", ha señalado Iglesias, que ha añadido que el debate sobre la plurinacionalidad ha generado "una de las crisis de institucionalidad más graves" del país.

Sobre la mesa de diálogo con Cataluña, Iglesias ha opinado que el hecho de que exista ya es "un avance enorme", aunque ha reconocido que no ha habido "grandes avances" en los contenidos. Para que esto pase, según el exvicepresidente, "hay que discutir de política con mayúsculas, y cada formación política tiene que tener clara cuál es su idea del Estado y cuál es su idea de España".