Óscar Puente ve "inconcebible" el proceso contra Begoña Gómez: "Es una investigación prospectiva prohibida por la ley"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que el procedimiento judicial que se sigue contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, "es innovador y desconcertante", ya que no había conocido un caso igual en sus veinte años de ejercicio de la abogacía.

Al ser preguntado por este tema al término de una reunión con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el ministro ha declarado: "Estoy aprendiendo muchísimo de este procedimiento. Hay una innovación en este procedimiento que yo ni estudié en la carrera, ni viví en mis veinte años de ejercicio".

"Es decir", ha agregado, "una institución a la que el juez acude para pedirle un informe, emite un informe en el que dice 'no encontramos nada que nos permita decir que ha habido irregularidades, pero por si acaso usted investigue'. Yo esto no lo he visto en mi vida, sinceramente. O sea, es algo alucinante".

El procedimiento, ha señalado, "me parece tremendamente innovador, también desde la óptica penal", porque del tema de Air Europa "ya nadie habla", el capítulo del empresario Juan Carlos Barrabés, "se agota porque tampoco hay nada" y "entonces se abre la pieza de la Complutense".

"Creo que se le está haciendo una auténtica labor de inspección a la vida de Begoña Gómez, a ver si se encuentra algo. Y esto desde la óptica penal es inconcebible porque esto es una investigación prospectiva en toda regla, prohibida por la ley", ha afirmado Puente.

Espera el "cierre" del proceso por algún órgano superior

El ministro ha destacado que espera que "a esto en algún momento le ponga fin alguien, que algún órgano superior de justicia ponga sentido común y cierre una investigación que no tiene ni pies ni cabeza".

Sobre la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de comparecencia de Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación del Senado, ha resaltado: "Pues nada, pues allá irá, desde luego".

Ha considerado no obstante que en el PP no aprenden, porque en las comisiones de investigación que han puesto en marcha "yo creo que han salido peores los interrogantes que los comparecientes".

"Parece que los comparecientes, incluso Koldo, salieron a hombros, esto solo lo puede conseguir el Partido Popular", ha apuntado.