Odón Elorza vota "no" a Arnaldo para el Constitucional, desmarcándose del PSOE

Este jueves 11 de noviembre se votaba telemáticamente los nombres propuestos por PSOE y Partido Popular para el Tribunal Constitucional. Entre ellos se encontraba Enrique Arnaldo, abogado propuesto por el Partido Popular cuya actividad empresarial paralela a su trabajo de letrado de las Cortes y sus labores remuneradas para el partido habían generado críticas de algunos diputados del PSOE y Podemos.

Finalmente, la formación de Pedro Sánchez exigió a sus diputados que votasen a favor de Arnaldo y los otros tres candidatos para el Constitucional, aunque fuese "con la pinza en la nariz", recordándoles la importancia de la disciplina de voto e incluso, amenazándoles con sancionarles si esta se rompía. Sin embargo, un diputado socialista, Odón Elorza, se ha desmarcado de su partido votando "no" a Arnaldo.

Así lo ha confirmado el propio diputado en su cuenta de Twitter tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la que ha explicado su posición de cara a la votación. "He efectuado con responsabilidad el voto telemático en el que NO he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso", ha declarado.

De esta manera, Elorza se ha desmarcado del pacto que habían realizado el PSOE y Partido Popular para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales.

Dos diputadas de Unidas Podemos también han votado en contra

Sin embargo, Elorza no es el único diputado que ha votado en contra, las parlamentarias del otro grupo del Gobierno, Unidas Podemos, Gloria Elizo y Meri Pita, también se habían posicionado en contra del candidato propuesto por el PP. Aunque ninguna de las dos se ha pronunciado respecto a su posicionamiento final.

Además, fuentes de Unidas Podemos han explicado a EFE que no van a revelar cuál es el sentido de voto de ninguno de sus diputados ya que es secreto.

Por otro lado, el Pleno del Congreso aprobará con toda probabilidad los nombramientos del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y de los cuatro magistrados del Constitucional, entre los que está incluido Enrique Arnaldo. Y, por el momento, ERC, PNV y EH Bildu, socios parlamentarios del Gobierno de coalición PSOE- Unidas Podemos, así como PDeCAT, CUP, Junts y BNG se ausentarán en el debate sobre la elección de los órganos constitucionales y no votarán a los magistrados ni del Tribunal Constitucional ni del Tribunal de Cuentas.

El PSOE estudia sancionar a Olorza

Tras haber conocido el sentido del voto de Odón Elorza, el grupo parlamentario del PSOE está estudiando si lo sancionará por haber roto la disciplina de partido por no cumplir el pacto suscrito con el PP. "La dirección de grupo estudiará en los próximos días el caso y tomará una decisión al respecto", han apuntado fuentes socialistas. Asimismo, también se están planteando si sancionarlo por haber "manifestado públicamente" el sentido de su voto, que era telemático y secreto.

Esto ya ocurrió en diciembre de 2016 cuando el comité director del PSOE sancionó con 600 euros a los diputados que votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy, rompiendo con la disciplina del grupo.