La ministra de Transportes no negociará con los transportistas que siguen en huelga

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha advertido a los transportistas que continúan su huelga que el Gobierno no negociará con ellos nada más de lo que ya se ha pactado con el sector. La ministra sostiene que todas sus reivindicaciones se recogen en el acuerdo alcanzado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera.

"No se puede negociar más porque todas las reivindicaciones de la plataforma de autónomos están contempladas en el acuerdo con el Comité de Transporte por Carretera y se reflejarán en los próximos Reales Decretos". Raquel Sánchez reitera que ahora toca agilizar y aplicar las medidas. "Todo el mundo tiene derecho a reivindicar, pero ahora considero que ya no hay motivos" para seguir con los paros, ha declarado la ministra.

Desde la plataforma se reconoce que algunos transportistas en paro han empezado a trabajar y el Comité de Transporte por Carretera afirma que la amplía mayoría ha vuelto a trabajar este fin de semana y esperan, poco a poco, volver a la normalidad.

"Nos cuesta dinero trabajar"

Manuel Hernández, presidente de la plataforma que continúa con los paros, ha insistido en que la situación es "dramática. Mientras no tengamos la garantía de no trabajar para perder, porque actualmente nos contratan a pérdidas, va a ser imposible arrancar nuestros camiones".

Hernández asegura que el acuerdo "no está en la línea del problema" porque lo que reclaman no son ayudas, sino que se centren en el tema de la contratación. "No es posible que un intermediario sea el que se lleva el dinero del transporte. Esta posición nos tiene abocados a trabajar de una manera miserable".