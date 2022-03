Las claves del acuerdo entre Gobierno y transportistas: ayudas, cuándo entrará en vigor y quiénes lo suscriben

El Gobierno y los transportistas han alcanzado un acuerdo que rebaja el precio del carburante, según ha anunciado el Ministerio de Transportes después de casi doce horas de reunión. ¿Los principales puntos del acuerdo? Bajada del precio del carburantes, ayudas directas o créditos ICO.

Las claves del acuerdo

El Comité Nacional del Transporte de Carretera (CNTC) se reunió con la ministra de Economía, Nadia Calviño, la de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Transportes, Raquel Sánchez, con las que llegó a un acuerdo para conseguir una dotación al sector de 1.125 millones de euros para compensar el incremento del precio de los combustibles.

Según explica en su página web, el acuerdo complementa las medidas recogidas en el Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, como son las prohibición de la participación del conductor en la carga y descarga, la reducción de los tiempos de espera de dos horas a una o la cláusula obligatoria de revisión de los precios en función de la evolución del coste del combustible, así como la Ley de lucha contra la morosidad, que sanciona los pagos a más de 60 días en el sector del transporte.

A esto se suman las siete medidas que se han alcanzado en un acuerdo cuya negociación superó las 12 horas y a la que se llegó de madrugada. Estos son los principales puntos:

Rebaja de 20 céntimos por litro de combustible

El acuerdo contempla que el Gobierno bonificará a los transportistas con 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible. Esta bonificación supone que, de cada litro de gasóleo que reposten los camioneros, 20 céntimos se harán cargo entre el Estado (15 céntimos) y las petroleras (5 céntimos).

Esta rebaja se aplicará al gasóleo, gasolina, gas y adblue y supondrá, por ejemplo, un ahorro de más de 700 euros al mes para un camión de gasóleo. La vigencia será hasta el próximo 30 de junio y será prorrogable según la evolución de los mercados.

Esta bonificación supondrá más de 600 millones de euros para el sector del transporte y, tal y como informa la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) en su página web, se solicitará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la supervisión de que dicha bonificación se traslade en los precios minoristas.

Ayudas directas de 450 millones

También se establecen ayudas directas al sector por un importe de 450 millones de euros, tanto para empresas de transporte de mercancías como para empresas de transporte de viajeros, en función siempre del tipo de vehículo.

La CETM afirma que la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias). No obstante, esta cuantía tendrá un límite estipulado en 400.000 euros por empresa.

Créditos ICO

Asimismo, se incluye una ampliación de plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años y una ampliación del período de carencia de los créditos avalados por el ICO de 6 meses, como medida de aplicación inmediata. Además, también se establecerá una nueva línea de créditos al sector, avalados por el ICO, con 12 meses de carencia.

Ayudas para el abandono de la profesión

Se duplicará la dotación presupuestaria de las ayudas al abandono a la profesión de transportista, al pasar de 10 a 20 millones de euros en 2022.

Ley de Cadena Alimentaria

Igualmente, antes del 31 de julio el Ministerio presentará al CNTC un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector para, posteriormente, presentarlo al Consejo de Ministros.

Devolución mensual del combustible profesional

Otro de los puntos del acuerdo subraya el adelanto de la aprobación de otra reclamación histórica del sector: la devolución mensual del gasóleo profesional, en lugar de trimestral -como está actualmente-, yendo más allá de los compromisos asumidos en diciembre de 2021.

Concretamente, se producirá el pago mensual del combustible profesional desde abril y se pondrá en marcha un sistema de devolución anticipada mensual con regularización anual.

Céntimo sanitario

El último punto del acuerdo se refiere al céntimo sanitario, ya que se acelerará la devolución reforzando los medios para ello.

¿Cuánto entrará en vigor?

Todas estas medidas entrarán en vigor una vez se apruebe el decreto ley que prepara el Ejecutivo para el Consejo de Ministros del próximo martes 29 de marzo como parte de su plan de respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania.

"El Gobierno ha cumplido con su parte y el sector del transporte debe ser responsable (...) no es admisible que se someta a la sociedad a más incertidumbre, las reivindicaciones del Comité y de la plataforma han sido ampliamente atendidas y no existen motivos ni excusas para no retomar totalmente la actividad", ha defendido la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

¿Quiénes suscriben el acuerdo?

El Gobierno ha cerrado el acuerdo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, órgano en el que no están incluidos los transportistas que convocaron el paro indefinido que se prolonga ya 12 días.

El presidente del CNTC, Carmelo González, ha recordado que la situación actual es excepcional y requiere, por tanto, "medidas excepcionales", por lo que ha puesto en valor el acuerdo con el departamento que dirige Raquel Sánchez.

Sin embargo, los responsables de Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte -que ya insistieron en poner fin al paro independientemente de la negociación- han decidido continuar con las movilizaciones ya que consideran que el acuerdo se traduce en "migajas y propinas".

Su presidente, Manuel Hernández, ha advertido de que el paro continuará hasta que esta plataforma sea recibida por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez: "Con nosotros no ha hablado nadie, siguen sentándose con la gente equivocada, y siguen ofreciendo migajas y propinas para desconvocar un conflicto que para nada pasa por un descuento en el precio del gasóleo", ha señalado Hernández en declaraciones a RNE.

"Tendrían que bajar más de 60 céntimos para que pueda ser suficiente. No se está tocando el tema del precio del transporte que es lo mas importante, poder cubrir costes de explotación, pero esto a la patronal no le interesa", ha señalado. "Seguiremos hasta el final, sino se reúnen con nosotros es imposible llegar a un acuerdo. No se puede pagar por debajo de costes de explotación a quien realiza el servicio. En esa mesa nos están excluyendo por lo que no hay ni acuerdo ni desconvocatoria, está en manos de la ministra llamarnos y hablar, mientras nos siga dando la espalda estaremos parados", ha advertido Hernández, quien no ha descartado "llegar a Madrid con camiones si la situación continúa así".