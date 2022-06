La ministra Portavoz: "A veces no me atrevo a interpretar a mi propio Gobierno"

La ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha analizado durante una entrevista en 'Espejo Público' de Antena3 la crisis generada entre España y Argelia que ha desembocado en que el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, cese al ministro de Finanzas del país, Abderrahman Raouya, que había ocupado su cargo.

Susanna Griso le ha preguntado a la ministra portavoz cómo interpreta la este cese de Raouya, que tan solo ha estado cuatro meses en el cargo y que fue el encargado de dar la orden de congelar las relaciones con España.

A veces no me atrevo a interpretar a mi propio Gobierno

A lo que Isabel Rodríguez le ha respondido con unas polémicas declaraciones que han hecho eco en las redes sociales. Según explica la ministra: "A veces no me atrevo a interpretar a mi propio Gobierno, no me pida usted interpretar a otros gobiernos". (En el vídeo: del minuto 13:40 al minuto 13:56).

El secretario general del Ministerio de Hacienda lo sustituye en el cargo

El jefe de Estado informó del cese de Raouya a través de un comunicado, decisión que se tomó tras consultarlo con el primer ministro, Aïmene Benabderrahmane y "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, numeral 7 de la Constitución". Además, aclaró que temporalmente estará en el cargo el secretario general del Ministerio de Hacienda, Brahim Djamel Kessali.