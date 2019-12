El PP pide a Sánchez que diga si ha pactado con ERC beneficios para Junqueras

Una demanda que ha trasladado el portavoz del grupo popular en el Senado, Javier Maroto, en una rueda de prensa en la Cámara Alta, donde ha mostrado su alarma ante la posibilidad de que reclusos como el máximo dirigente de ERC, Oriol Junqueras, pueda salir a la calle para únicamente dormir en la cárcel mientras cumple su condena. "El PP exige a Pedro Sánchez explicaciones inmediatas ante la gravedad de que se pueda estar negociando en la mesa de ERC beneficios penitenciarios para los políticos encarcelados por delitos de sedición", ha afirmado el senador del PP.

Maroto ha recordado que Junqueras, como "jefe" de ERC, está haciendo "pender de un hilo" la investidura de Sánchez que los socialistas necesitan garantizar con la abstención de los republicanos. Sospecha el PP, según ha relatado, que además de lo explicado en el "breve, escueto y ridículo" comunicado de apenas siete líneas que el PSOE y ERC difundieron este martes tras la última reunión de sus equipos negociadores hay más cuestiones que se están ventilando en la mesa.

Se trata de saber, en definitiva, si el acceso al segundo grado penitenciario propuesto por las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas tiene una "implicación política" y si "se está negociando de forma oscura" entre los socialistas y los republicanos catalanes, con el beneplácito de Sánchez y Junqueras.

Javier Maroto ha explicado que aunque son las autoridades catalanas las competentes para la clasificación de los presos, puesto que la gestión de las prisiones catalanas está transferida a la Generalitat, el Gobierno podría "revertir" esta transferencia si quisiera, e "intervenir" ante esa decisión, aunque se teme que pueda haber pactado "mirar para otro lado".

Además, ha hecho hincapié en que el Reglamento penitenciario establece como condición "imprescindible" para acceder a los beneficios que el preso "se haya arrepentido del delito cometido" y que "no tenga ninguna intención de volver a reincidir".

Algo que según ha recalcado no ocurre con Junqueras y los demás condenados por sedición, ya que no solo han manifestado públicamente que no se arrepienten de lo que hicieron sino que han manifestado que "lo volverían a hacer". Javier Maroto ha recordado también que el PP es partidario del cumplimiento íntegro de las penas para estos reclusos, y ha reiterado que Pedro Sánchez está a tiempo de evitar que los independentistas "se rían una vez más de todos los españoles retorciendo las competencias transferidas".