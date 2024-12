Mascarillas, Air Europa, Delcy, comisiones… Las cuentas judiciales que tiene que rendir Ábalos

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, comparece este jueves ante el Supremo de forma voluntaria para dar explicaciones como investigado por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en el 'caso Koldo'.

La declaración se produce después de que el empresario Víctor de Aldama haya establecido una línea de colaboración con la Justicia respecto a la trama de corrupción y haya presentado una serie de documentos como prueba, entre ellos un contrato de compraventa de un inmueble en Cádiz.

Sin embargo, el exministro tacha estas acusaciones como falsas y afirma que afronta su declaración judicial "tranquilo". "Tengo muchas ganas de hablar, ojalá lo hubiera conseguido antes", apuntó.

El informe de la UCO

José Luis Ábalos hoy no solo tendrá que desmentir las acusaciones y pruebas presentadas por Víctor de Aldama, sino que además deberá hacer frente al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cual extendía las implicaciones en el 'caso Koldo' hasta el exministro.

Trama mascarillas

La presunta implicación de Ábalos en el 'caso Koldo' comenzó en tiempos de pandemia cuando su ministerio se convirtió en el epicentro de la compra de material sanitario. En ese momento el Supremo afirmó que ciertas personas se habrían aprovechado de la situación que atravesaba el país para realizar estas operaciones.

La detención de Koldo García, entonces asesor de Ábalos cuando era ministro de Transportes, ya empezó a levantar sospechas en el seno del Partido Socialista. Este habría cobrado supuestamente comisiones ilegales por la firma de contratos de compra de mascarillas durante la covid-19.

Según las investigaciones, tanto Koldo García como Víctor de Aldama fueron cabecillas de la trama de presuntas mordidas de dinero procedentes de contratos por valor de 53 millones de euros.

Después de que estas informaciones se hicieran públicas, el PSOE decide que el exministro entregase su acta de diputado por el 'caso Koldo. Este es expulsado del PSOE pero mantiene su acta y pasa al Grupo Mixto.

El piso de J.R.G y el chalet de Cádiz

En el informe de la UCO los agentes hallaron evidencias de que el empresario Aldama cubrió 82.298 euros para alquilar un piso en Plaza España (Madrid). Este inmueble sería destinado a la mujer con la que el exministro tenía "una relación particular", en palabras de la UCO. En total, los agentes explican en el documento que se abonaron 88.101 euros en concepto de alquiler.

En el mismo texto de la UCO, la Guardia Civil apuntaba a que el exministro llegó a disponer de una vivienda situada en La Línea de la Concepción (Cádiz), que pudo "alquilar y obtener rendimientos económicos".

Rescate de Air Europa

La Guardia Civil también reveló que la trama investigada habría jugado un papel importante en la concesión de rescate de la empresa Air Europa.

Aldama se aprovechó de su relación con Ábalos y Koldo García para, según la UCO, "influir en la concesión final del rescate" de la aerolínea. Además, en este informe, la UCO da cuenta de la implicación del exministro de Transportes para gestionar esta operación.

El viaje de Delcy Rodríguez

Otro punto clave de la investigación de la UCO es la implicación de Ábalos en la llegada de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, a España en 2020.

Según apunta el documento, el exministro habría informado de la visita de Delcy Rodríguez al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no respondió explícitamente al mensaje pero el informe interpreta que dio el visto bueno al viaje.

"Ya ves que no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas", dijo textualmente Ábalos en conversación con Koldo García para informarle de su conversación con Sánchez.

La compraventa de oro venezolano

El informe también recoge que De Aldama y Delcy Rodríguez habrían tratado temas de gran sensibilidad, incluyendo la compraventa de oro venezolano. En concreto, Aldama pactó con Delcy la compra de 104 barras de oro.