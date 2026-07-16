Marta García Aller, sobre la comparecencia como imputada de la directora de la Guardia Civil: "Sigue en el cargo como si nada"

Hay tanta gente desfilando últimamente en la Audiencia Nacional por la puerta de autoridades, anda que no hay trasiego, que habría que poner un photocall. Mejor uno solo. Porque si hubiera uno para los que persiguen en delito y otro para los imputados, iba a ser un lío. A ver dónde pones entonces a Mercedes González. La directora de la Guardia Civil está imputada por obstruir la investigación de la Guardia Civil, presuntamente.

Mercedes González declara hoy como investigada. También su número dos, el Director Operativo, el DAO, Manuel Llamas. Están imputados por un delito de prevaricación y otro de obstrucción a la Justicia en el caso de la fontanera del PSOE, el de Leire Díez, con la que la directora de la Guardia Civil se reunió dos veces, pese a haberlo negado.

El caso Leire es el que investiga si recibía órdenes de Ferraz (y ya veremos si de Moncloa) para boicotear a la UCO en las causas que le afectaban. Y ahí está también Cerdán en este crossover judicial de imputados que saltan de trama en trama.

Lo que sospecha la instrucción judicial es que Leire (ni fontanera ni cobarde ni por supuesto escritora), trazó un plan para que se abriera una investigación interna contra guardias civiles de la UCO para amedrentarlos y entorpecer así las investigaciones de los casos de corrupción que rodean al PSOE, al Gobierno y a la familia del presidente.

O sea, que a lo mejor la próxima temporada el caso de la mujer de Sánchez que instruye el juez Peinado se queda en nada, ya veremos. Y el hermano de Sánchez, recién condenado a inhabilitación por un enchufe en la diputación de Badajoz, pero exonerado de tráfico de influencias, no implica directamente al Gobierno, por más que este sobreactúe atacando la sentencia.

Pero si prospera esta causa, la de Leire, y se demuestra que desde lo más alto del partido y el Gobierno, desde lo alto de la Guardia Civil, se maniobró para taparlo todo, sería mucho más grave que eso que quería tapar. Lo mejor del photocall sería levantar la alfombra.

¿Moraleja?

La directora de la Guardia civil imputada

y sigue en el cargo como si nada