Marlaska mostrará los vídeos grabados en la valla de Melilla para evitar una comisión de investigación en el Congreso

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mostrará los vídeos grabados en Nador (Marruecos) el pasado 24 de junio donde 23 inmigrantes murieron al intentar cruzar la valla de Melilla. Cinco meses después y tras habérselos negado incluso al Defensor del Pueblo, Interior ofrece a los diputados poder visionar las imágenes con el objetivo de evitar crear una comisión de investigación en el Congreso.

El cambio de opinión del ministro Grande-Marlaska viene motivado por la publicación de un reportaje de la BBC que cuestiona la versión oficial que se ofreció sobre los fallecimientos de este día y que denuncia que gendarmes marroquíes arrastraron a su país algunos cadáveres que había en la parte española de la frontera.

Esa conclusión ha hecho que los socios del PSOE tanto dentro como fuera del Gobierno (Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís y el BNG) reclamaran una comisión de investigación en el Congreso por segunda vez. La primera se produjo en septiembre, pero fue rechazada gracias al voto del PP.

Sin embargo, ahora los 'populares' abren la puerta a apoyar dicha investigación si el ministro no comparece para dar explicaciones de lo sucedido. De hecho, el propio Alberto Núñez Feijóo ha instado a Marlaska a clarificar si las imágenes divulgadas por la BBC son reales y si se han arrastrado cadáveres: "Pedimos explicaciones en nombre de la dignidad humana y de la verdad".

Según la información adelantada por El Confidencial, esto ha sido lo que ha llevado al ministro a comunicar a sus socios de Gobierno que van a poder ver las imágenes. Aunque, el PP también denuncia que a ellos no se les ha comunicado nada y se han enterado de la decisión de Marlaska por la información publicada en el medio de comunicación.

La Eurocámara emplaza a Marlaska a comparecer

La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha remitido una carta al ministro del Interior español para invitarle formalmente a comparecer para explicar la gestión del Gobierno de la tragedia. Fuentes parlamentarias confirmaron a Efe que la carta fue enviada el pasado 27 de octubre y supone el primer contacto formal con el titular de Interior después de que esta comisión parlamentaria, que en la Eurocámara gestiona los asuntos relacionados con la migración, acordara solicitar su comparecencia el pasado 14 de julio a petición del eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán.

La invitación de la Eurocámara a comparecer no supone, no obstante, una obligación a hacerlo. Fuentes del Ministerio del Interior señalan, tras el envío de esta carta por parte de la comisión europarlamentaria, que "no hay novedades ni tenemos una fecha" para dicha comparecencia.

El presidente de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, el socialista español Juan Fernando López Aguilar, valoró en declaraciones a Efe en julio que se trata de un episodio "que merece esclarecimiento, que se salda con un balance de muertos inasumible".

"Por menos han comparecido en la comisión de Libertades, Justicia e Interior miembros del Gobierno de Malta, de Dinamarca, de Italia o de Grecia una y otra vez. Es perfectamente entendible que se requiera el testimonio cualificado del Gobierno de España", incidió López Aguilar.