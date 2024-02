Luis Planas sufre un vértigo al tomar la palabra en el Congreso de los Diputados

Luis Planas ha protagonizado un susto en el Congreso de los Diputados. El ministro se disponía a tomar la palabra cuando al comienzo de su intervención ha sufrido un vértigo que le ha obligado a parar de hablar y volver a sentarse en su escaño ante la sorpresa de los asistentes en la Cámara.

"Señor De Andrés, lo primero que tiene usted que... Perdón", ha comenzado a decir Luis Planas, para después apoyar sus manos y volver a sentarse en su sillón. Pilar Alegría se encontraba su lado y ha sido la primera en reaccionar, aunque la señal del Congreso ha pasado de forma directa a Francina Armengol, quien mantenía cara de preocupación, como el resto de los presentes en la Mesa del Congreso.

Segundos después, Luis Planas se ha vuelto a levantar y ha afirmado encontrarse bien para seguir con la sesión y responder así al Grupo Parlamentario Popular: "He tenido un vértigo simplemente, no pasa nada. No se preocupe, presidenta, no pasa nada". Posteriormente, la sesión ha continuado con normalidad.

Protestas en toda España y tractorada que llega a Madrid

Este pequeño susto se ha producido cuando la oposición preguntaba a Luis Planas por la situación de agricultores, que este miércoles inician una nueva jornada de protestas, que se prolongan por más de dos semanas en nuestro país y donde desde primera hora llegan tractores a la capital desde diferentes comunidades autónomas.

Son cinco columnas las que están llegando a la capital y, según han señalado fuentes de la organización a EFE, algunas de ellas, como la que procede de Torrejón de la Calzada (sur), han tenido algún problema para salir en marcha por reticencia de las fuerzas de seguridad.

Muchos tractoristas han hecho noche en las afueras de la ciudad a la espera de protagonizar una marcha que partirá a las 10.30 de la plaza de la Independencia (Puerta de Alcalá) hasta la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, frente a la estación de Atocha. Precisamente a esta hora también comienzan a concentrarse ya agricultores a pie frente a la puerta de Alcalá a la espera de la llegada de los tractores.

Hay que recordar que los manifestantes habían pedido hacer unos recorridos que han sido modificados, en parte, por la Delegación del Gobierno de Madrid.

La Delegación ha planeado que la marcha discurra por la calle Alfonso XII, que une la puerta de Alcalá con la zona del Ministerio; mientras que los manifestantes querían bajar al Ministerio por el eje Cibeles-Prado y a estas horas no descartan insistir en hacer el recorrido por este eje.

Esta mañana, la Delegación del Gobierno de España en Madrid ha informado que hasta las 9.00 horas, "la movilización agraria con tractores en la región de Madrid se está desarrollando en las condiciones indicadas en la resolución y sin incidentes reseñables".

También se espera que del medio millar de tractores previsto (aunque Unión de Uniones lo cifra ahora en 1.500 tractores), sólo una representación pueda acceder hasta el centro de la ciudad para plantarse frente a la sede del Ministerio.

Allí se espera que los organizadores (Unión de Uniones) lean un comunicado en el que harán patentes su reivindicaciones bajo el lema #NosSobranLosMotivos: una cadena alimentaria que garantice precios justos a las producciones, una PAC que ayude a ser competitivos "en lugar de poner trabas", la protección del sector frente a la competencia desleal de países terceros y "democracia para el campo".

Más allá de este acto, la que se une también la plataforma 6F, está previsto que los agricultores continúen protestando en diversos puntos del país. En concreto, las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA han convocado actos en Córdoba, Gran Canaria, Málaga, Murcia y una tractorada infantil en Palencia.