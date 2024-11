Loreto Arenillas, exdirectora de Gabinete de Errejón, comunica su baja médica a Más Madrid

Loreto Arenillas salió a la escena pública tras las informaciones que señalaban que mientras ocupaba el cargo de directora de Gabinete de Íñigo Errejón, habría mediado para tapar una supuesta agresión del expolítico. Tras conocerse esto, Más Madrid la cesó de sus cargos orgánicos y pidió su acta.

Sin embargo, Arenillas no llegó a entregar su acta, por lo que aún es diputada de Más Madrid, y ahora, ha notificado a su formación su baja médica, según han explicado desde su partido.

Loreto Arenillas se ha ausentado este jueves del Pleno de la Asamblea, el segundo consecutivo desde que estallase el 'caso Errejón'. Este viernes se cumplen tres semanas desde que Loreto Arenillas informara en un comunicado de que se daría de baja de la formación y entregaría su acta. Cuestión que no ha llegado a formalizar y ha tensado la relación con el partido que insiste en remitirse a este compromiso.

Ahora, la diputada debe informar su baja, ya que la Mesa no ha recibido notificación de esta baja laboral y entienden que solo podría informarle ella misma y no el grupo parlamentario. Por tanto, en caso de que Arenillas no haga este trámite y no acudiera al próximo Pleno estaría incurriendo en una "infracción por incumplimiento de los deberes de los diputados".

¡Es el artículo 33 del Reglamento de la Cámara el que recoge que dejar de asistir tres días consecutivos o cinco no consecutivos al Pleno o comisiones en el mismo periodo de sesiones "sin justificación para ello y sin que se haya procedido a la sustitución del diputado" supondrá una infracción. Si Arenillas incurriera en este supuesto, podría sancionársele quitándole una parte proporcional de su sueldo y suspendiéndole de parte de sus derechos como diputado.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha señalado que su última noticia eran las palabras de Arenillas en las que "decía que iba a dejar el acta y ella por ahora no ha cumplido su palabra".

"Ya se imaginarán que en la dirección del Grupo Parlamentario de Más Madrid, ante la comunicación de una persona que dice públicamente en un comunicado que va a entregar su acta, nuestra responsabilidad es reordenar el Grupo Parlamentario para que ninguna de nuestras comisiones deje de poder hacer frente a las peores políticas del Partido Popular de España, que son el Partido Popular de Madrid", ha añadido Bergerot.

Asimismo, el partido pidió a la Mesa esta semana que movieran su escaño, situado en la segunda fila de la bancada de Más Madrid, y lo situaran en la última y en el extremo derecho del mismo.