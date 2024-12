Koldo rompe su silencio antes de declarar en el Supremo: "Estoy seguro de que Ábalos no ha hecho nada ilegal"

Koldo García, durante años asesor de José Luis Ábalos, toma el relevo a Víctor de Aldama y este martes comparece en el Tribunal Supremo tras las nuevas acusaciones del empresario que volvió a defender que abonó a ambos comisiones y que éstos le dijeron que "una parte" iba para el PSOE.

Después de escuchar las versiones radicalmente opuestas de Ábalos y Víctor de Aldama, el juez Leopoldo Puente interroga a Koldo en su investigación sobre el presunto cobro de comisiones por contratos públicos de mascarillas en pandemia, que el empresario ya ha ampliado también a adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes.

Antes de sentarse ante el juez, Koldo ha concedido una entrevista en TVE en la que ha asegurado que lleva "diez meses esperando el momento de declarar" para contar su verdad y "hacer lo correcto".

Aldama miente

El hombre que da nombre al caso Koldo está seguro de que Aldama "no podrá probar ninguna de sus acusaciones". "Le han preguntado si había entregado comisiones y él ha dicho que no lo puede probar, y no lo puede probar porque no es verdad", ha defendido.

"¿Vamos a creer a una persona que aporta unos papeles y unos pantallazos? Y con eso, ¿podemos desprestigiar a una persona para toda la vida?" se pregunta el exasesor de Ábalos.

La foto de Sánchez con Aldama

Preguntado por la famosa foto de Aldama con Pedro Sánchez, Koldo desvela que se hicieron tres fotos, pero "no hubo ninguna reunión" después de las instantáneas. Además, se muestra convencido de que Sánchez "no conocía" al empresario.

"Ábalos no ha hecho nada ilegal"

Sobre el que fuera su jefe, José Luis Ábalos, dice que es "un gran político y una gran persona" y defiende que "nunca ha hecho nada ilegal".

Koldo ha asegurado en TVE que lleva mucho tiempo esperando la declaración de este martes y ha confirmado que contestará a "todas las partes".

Por último, sobre el documento manuscrito que Aldama entregó como prueba, que contenía un listado de adjudicaciones amañadas y que, según el empresario, está escrito por Koldo, éste asegura que no reconoce su letra en ese papel.